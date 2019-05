Uudo Sepp avaldas, mis tema jaoks on «tulikuum»

Sepp selgitas kuulajatele oma uue singli «Tulikuum» sõnade tähendust. «Loo algus räägib minu perioodist, mis oli enne Superstaari saadet. Mõtlesin siis, mida ma tahan tulevikus teha ja mida tahan saavutada. Teine salm räägib juba sellest, mida olen saavutanud aga kõik on nii võõras mu jaoks. Ometigi on mu sees suur tulikuum unistus,» rääkis laulja.

Muusik tunnistas, et sõna «tulikuum» võib kuulajate jaoks olla tõlgendatud erineval moel. «Mõne jaoks on tema sõbranna tulikuum. Teise jaoks on tulikuum õhtu veiniga. Kolmas arvab, et tema jaoks on kamin tulikuum. Minu jaoks omavad tulikuuma tähendust laulmine, laulude kirjutamine ja nende esitamine ägedale publikule,» kirjeldas Sepp.