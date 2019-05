Elmari muusikauudised

Ansamblil Sunset Waves valmis laul «Me 2», mille muusika ja sõnade autoriteks on Roland Saks ja Deno Külvet.

Mõte just see laul valmis teha, sündis noormeeste peas kiirelt, sest laul tundus uudne. Kui sõnad olid valmis kirjutatud, hakati stuudios tasapisi viisi ja muusikat peale mõtlema. Uus laul pidi tulema võimalikult mahe, aga samas kaasakiskuv. Täpselt selline, et ei mataks endasse teksti sisu ja mõtet, kuid annaks kuulajale mõnusa muusikalise laengu.

Sunset Waves on viimasel ajal tegelenud uute tekstide ja muusika kirjutamisega, harva andnud ka mõne väikse akustilise kontserdi. Praegu on põhrirõhk pandud stuudiotööle, sest see meeldib bändiliikmetele kõige rohkem.





Must Hunt plaanib publiku ette iga kuu vähemalt ühe loo paisata

Ansambel Must Hunt avaldas muusikavideo värskele singlile «Suudluskindlad huuled». Laulule on RoundSound stuudios filmitud ka muusikavideo.

Trummar Marko Atso kommenteerib vastvalminud pala nõnda: «Bändil on praegu hoog sees ning on palju uut muusikat, mida maikuus kontsertidel esitleda.» Ta lisab, et alles märtsis eelmise singli avaldanud ansambel kavatseb edaspidigi publiku ette paisata iga kuu vähemalt ühe uue loo.





Uudo Sepp soovitab oma uue laulu saatel tulikuumi tundeid avastada

Uudo Sepp avaldas uue laulu pealkirjaga «Tulikuum». See on laul, mille saatel avastada suveöös uusi tänavaid, inimesi ja tulikuumi tundeid. See on lugu, mis võiks meelde tuletada, et oma unistuste poole tuleb püüelda, samas ei tohi unustada nautida tulikuumi hetki igas päevas.

Uudo Sepp kommanteerib laulu: ««Tulikuum» sündis suvel, kui superstaari saade oli just läbi saanud ja vaatasin tagasi sellele ajale kui kõik oli veel lihtne. Tegin tol suvel mere ääres lõket, teadmata mis suunas mind elu viib, käisin vaatetornides elu üle mõtlemas.»

Seega, uue loo muusika ja sõnad on Uudo enda sulest, kaasautoritena andsid oma panuse veel Meelis Meri, Eva Vaino ja Maian-Anna Kärmas, produtseeris Kim Wenneström.





Räppar Hunt tuli välja suvise tantsulooga

Räppar Hunt, pärisnimega Andrus Muld, on valmis saanud oma uue singli nimega «Tantsumaan». Lugu on Hundi sõnul pühedanud hiljuti meie seast lahkunud Üllar Jörbergile ja inspireeritud tema menuloost «Kutse tantsule».

Hunt kommenteerib: «Tantsumaan» on suvise rütmiga lugu, mille sõnumiks on, et tantsige ikka kõik ja palju, sest tantsides kaovad kõik argipäeva mured ja rutiin». Mees lisab, et üritab teha mitmekülgset muusikat – iga loo žanr sõltub sellest, milline parasjagu tuju on.