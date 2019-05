Jüri Pootsmann näitas harjutust, millega ta oma häält esinemiseks ette valmistab

Jüri Pootsmann on oma lauljatöö kõrvalt ka saatejuht raadio MyHits hommikuprogrammis. «Tänu raadiotööle olen nüüd rohkem hommikuinimene,» sõnas ta ja lisas, et varem oli see pigem vastupidi.

Muusik rääkis oma uuest singlist, mille pealkiri on «Üksinda koos». «See lugu sai valmis laulukirjutajate laagris, koostöös mitmete erinevate muusikutega, nii Eestist kui Soomest,» rääkis Pootsmann. Ta lisas, et väga suur protsent kohalike muusikute lauludest pärinevad just plaadifirmade ja agentuuride poolt korraldatud laulukirjutamise laagritest. «Need on mõnusad olemised. Sealt saab uusi tutvusi ning samas näeb ka inimesi, kellega on juba koos harjutud kirjutama. Nendel üritustel on palju plusse,» rääkis Pootsmann.

Jüri Pootsman külas raadios Elmar FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Pootsmann rääkis hommikusest laulmisest. «Kui on ette teada, et hommikul on vaja laulda, valmistun alati ette. Eelkõige seetõttu, et enda häälele liiga ei teeks,» rääkis laulja oma hääle hoidmisest.

«Kui on aega, siis tavaliselt ma laulan enne esinemist terve loo läbi, nii saab ka laulusõnad meelde tuletada. On juhtunud, et mõnikord võivad sõnad meelest ära minna,» muigas Pootsmann. Sõnade ununemise korral soovitas muusik olukord enda kasuks pöörata ja selle kulul veidi nalja teha.

«Laulu esitus tuleb nii hästi välja, kui palju sa oled eelnevalt proovi teinud,» rääkis laulja eduka esinemise lihtsast reeglist. «Isegi kui oled minu tuhat korda seda lugu varem laulnud, peab sõnu alati enne kordama,» soovitas ta.

Mees rääkis, et tihti tuleb ette olukordi, kus avalikes kohtades kostub kõlaritest tema esituses olev lugu. «Enda lugusid ma kaasa ei laula, pigem tekitab see minus ebamugavust,» tunnistas ta. Samas ta lisas, et teiste artistide lugusid laulab ta meeleldi kaasa.

Mees avaldas, et oma uues singlis laulab ta suhete teemadel ja suvehitiks ta seda lugu kohe ei tituleeriks. «See on aeglane lugu, ma ei tea, kas see suvisel ajal tuju üles kütab, muidugi ma tahan loota, et see nii juhtub. Samas, palju head Eesti muusikat tulemas ja ühtteist on juba tulnud ka. Õnneks Eesti suvi saab olema eestikeelseid hitte täis,» mainis laulja.

Pootsmann näitas hääleharjutust, mis tema sõnul elavdab kurgus olevat vereringet. «Selle harjutusega kaasneb sarnane hääl, mis pärineb õudusfilmist Grudge,» tunnistas ta.

