Inger oma koolijärgsetest plaanidest: soovin näha maailma ja avaldan oma esimese albumi

Inger Fridolin osales tänavu Eesti Laulu finaalis looga «Coming Home» ja saavutas lõppkokkuvõttes kuuenda koha.

Pärast Eesti Laulu konkurssi suundus artist Ameerika Ühendriikidesse, et osaleda rahvusvahelisel muusikakonverentsil «MUSEXPO».

«Sellist kogemust juba iga päev ei saa, see oli imeline! Ameerika on üheltpoolt palju suurem kui Eesti, teiselt poolt olid ka inimesed palju jutukamad ja avatumad. Vahepeal oli isegi veider, sest eestlased on ju palju kinnisemad ja siis seal korraga kõik tulid ja rääkisid minuga,» lisas Fridolin.

Muusik kinnitas, et USA's toimunud esinemine läks edukalt ja publiku seast tulnud tagasiside oli igati postitiivne. «Sain ka mõned pakkumised ja kontaktid, kuid eks aeg näitab, mida tulevik toob,» muigas Fridolin.

«Mulle tulid seal paljud ütlema, et jään oma erilise hääle tõttu meelde inimestele,» lisas laulja.

«Reisi ajal inspireeris mind ameeriklaste avatus. Sõitsime produtsendiga palju taksoga ringi, ma sain isegi ühe Uber'i taksojuhiga sõbraks. Inimesed olid siirad ja abivalmid,» rääkis laulja.

Friodolin tunnistas, et ka USA muusikatööstus on Eesti omast tublisti erinev. «Eestis võid kiirelt pildile jääda. Mujal maailmas tuleb selle nimel palju tööd rabada,» rääkis ta.

Laulja rääkis raadiole Elmar, et tema uus singel «Willie» tuli väga lihtsalt. «Sõnade autor on Karl-Ander Reismann. Saatsime selle loo ka Eesti Laulu võistlusele, kuid välja valiti just lugu Coming Home,» sõnas ta.

Uue singli viisi autor on noor laulja ise. Ta lisas, et lugu räägib väljamõeldud karakterist, poisist nimega Willie. Fridolini hinnangul on loo sõnad kurvapoolsed, kuid muusika seevastu positiivse alatooniga.

Fridolin rääkis, et esineb hea meelega nii pulmades kui sünnipäevadel, kuid on planeerinud ülesastumisi ka erinevatel festivalidel. «Esinen sel suvel Intsikurmu festivalil. Minulaadne esinemine on olla laval vaid oma kitarriga ja lihtsalt laulda. Rockfestivalide lavadele ma ilmselt ei sobi, ilmselt ka ööklubidesse mitte, kuid kunagi ei või teada,» lisas muusik.

Laulja rääkis ka kooli lõpetamisest. «Peale kooli lõpetamist lähen muusikaga edasi. Tahan välja anda oma esimese plaadi ja soovin näha maailma. Mulle väga meeldib reisida, tahaks igale poole minna!» rääkis Fridolin.

Kuula intervjuud SIIT: