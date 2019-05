Leidsime parima kartulitoidu: selle suve hitt, suussulav kartulimuretaignast porgandipirukas on teie ees!

Võistlusele oodati retsepte, mis on leidnud tunnustust oma pere- või sõprade ringis või tekkinud välisreisil olles mõnest rahvustoidust inspiratsiooni ammutades. Innustasime kuulajaid saatma õpetusi nii magusate kui soolaste hõrgutiste valmistamiseks.

Üks kolmest finaali tööst, pildil on tulel valminud koorega kartul

Elmari toimetus kogunes 30. aprilli õhtul Tartu restoranis Chez André, kus tippkokk Andrus Vaht ja tema meeskond juhendasid Elmareid oma köögis, et koos valmistada kolm enim hääli saanud kartulitoitu.

Võitja selgus Elmari toimetuse poolt peale kolme võidutöö degusteerimist ja selle alusel kuulutati 6. mai hommikuprogrammis välja parima retsepti saatja. Võitjaks osutus Türilt pärit Valli, kes töötab kokana Türi Toimetulekukoolis. Ta saatis võistlusele retsepti, mis kirjeldas, kuidas valmistada muretaignast porgandipirukaid ja loomulikult ei puudunud toidust ka vajalik komponent kartul. «Retsept pärineb minu neljakümne aasta tagusest märkmikust. Pirukas on tervisliku täidisega,» kirjutas võiduretsepti saatnud Valli.

«See on ehe maitse ja tõsine pirukas, mina sööks seda ahjusoojana ja piimaga, tuleks lapsepõlv meelde, ka moodsas köögis saaks seda kindlasti kasutada erinevate liha või kalatoitude juurde, miks mitte ka koos salatiga süüa,» kommenteeris Chez André peakokk Andrus Vaht. Ta lisas, et sellised retseptide otsimise üritused on väga positiivsed ja pakuvad palju rõõmu.