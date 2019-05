Noor laulja Triin Niitoja: rännake ja avastage maailma!

Triin Niitoja rääkis raadio Elmar hommikuprogrammile, et viibis ligikaudu kolm aastat avalikkuse eest eemal, sest tegi loometööd välismaal. «Ühel päeval tuli kõne, et kas soovite tulla muusikat kirjutama Ameerikasse. Pakkisime kohvrid ja käisime kolm aastat Jaanusega teisel pool lompi muusikat loomas,» rääkis noor laulja.

Koos Niitojaga olid Elmar LIVE stuudios viiuldaja Sandra Hiie ja laulja Jaanus Saago. Hiie on varasemalt kaasa teinud keelpillitrios La Phoenix. Saago on Niitoja pikaaegne kaaslane nii muusikukarjääris kui eraelus.

Muusikud rääkisid, et planeerivad koos uut ühisprojekti, kus lisaks laulule ja pillimängule teevad kaasa ka tuletantsijad. «Ma loodan, et selle uue projekti kava tuleb väga põnev,» lisas Niitoja.

Laulja lisas, et välisriigis elamine ja töötamine mõjus tema loometööle turgutavalt. «See aeg andis palju avastamisrõõmu, nii iseendale kui hingele,» rääkis Niitoja. Ta lisas, et see aeg oli hea inspiratsiooni saamise allikas ja andis selgust, mida täpsemalt elult tahta ja kuhu edasi suunduda.