Elmari muusikauudised

Regati uus singel «Head sõnad» salvestati fännide soovitusel

Regati liikmete sõnul tuli ühel peol bändi juurde tüdruk, kes soovitas neil kuulata üht toredat laulu 80ndatest. See tundus kohe kaasahaarav. Kui laulu «Head sõnad» kontsertidel publiku peal prooviti, selgus, et rahvas teab lugu väga hästi ning see osutus väga menukaks.

Regati solist Marek Jürgenson lisas, et siis saigi bändiga otsustatud, et võiks salvestada vanast Monitori hitist uue Regati stiilis versiooni. Jürgensoni sõnul tundusid ka laulu sõnad tänapäeva Eesti konteksti pannes väga asjakohased. Regatt tänab oma fänne heade soovide eest ning ootab ka edaspidi ettepanekuid.



Elmari saatejuht Kristiina Kraus hakkas räppima

Elmari saatejuht Kristiina Kraus andis välja räpiloo «Kevadfilm». Kristiina sõnul kasvas lugu välja ühest tööülesandest. Elmari tegevtoimetaja Ele Adamson palus kõigil saatejuhtidel luuletuse kirjutada. Krausil hakkas sulg jooksma ja nii saigi paberile ritta ja riimi pandud selle kevade tähtsamad ja kõneainet pakkuvamad teemad. Räppimise algtõed tegi Kristiinale selgeks räppar Vesikas. Appi tulid veel Reymo Kreuz, Anne Loho ja Allan Kasuk ning uus räpilugu oligi sündinud! Esitajanimi Kriim tuli sõnadest Kristiina ja riim.



Ingeri uus laul räägib noorest poisist, kes otsib oma kohta elus

Eesti Laulul looga «Coming Home» paljude südamed võitnud Inger avaldas koostöös plaadifirmaga Made in Baltics (Sony Music) uue singli «Willie».

««Willie» on fiktiivne lugu ühest noorest poisist, kes otsib kohta elus. See lugu väljendab, et ükskõik kui halvad asjad on, tuleb jääda positiivseks,» sõnas Inger.

Laulu sõnade autoriks on Karl-Ander Reismann, kellega koos kirjutati ka loo viis. Karl-Anderi produtsendikäe all valmis koguni kolm tänavuse Eesti Laulu finaali pääsenud lugu sealhulgas Ingeri eelmine singel «Coming Home».

«Salvestasime Willie juba tegelikult sügisel, koos teiste lugudega, aga kuna «Coming Home'il» läks üle ootuste hästi, pidime selle laulu välja andmisega pisut ootama. Ootan väga, kuidas publik uue loo vastu võtab,» lisas Inger.





Jüri Pootsmannil ilmus laulukirjutajate laagris sündinud lugu

Jüri Pootsmannil ilmus uus singel «Üksinda koos». Lugu sai asjaosaliste sõnul alguse juba eelmise aasta suvel, kuid Jüri Poostmanni ja Elina Borni ühissingel «Jagatud saladus» troonis kõikvõimalikes edetabelites ja raadiojaamades üle poole aasta ning ei jätnud eriti ruumi uuele repertuaarile.

Uus soolosingel lõpetati Helsingis produtsent Matias Melleri käe all.