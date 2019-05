Elmari muusikauudised

Eesti muusikud kutsuvad loobuma joogikõrtest

Eesti muusikud 5miinust, Genka ja Laura Põldvere otsustasid loobuda plastkõrtest oma kontsertidel.

Et peagi oleksid kõik meelelahutusüritused kõrrevabad, kutsuvad 5miinust, Genka ja Laura Põldvere oma kolleege üles liikumisega #kõrrevaba liituma. Korduvkasutatavad või ärasöödavad kõrred on muidugi lubatud.

«Oskad juba lugeda küll, oskad ka kõrreta juua,» kirjutas 5miinust Facebooki lehel.





Ilmus Tuuli ja Teet Vellingu heliplaat «Armastus Eesti moodi»

Laulja ning luuletaja Tuuli Velling ja Jäääärest tuntud kitarrist Teet Velling esitlesid oma esimest ühist helikandjat, mis kannab pealkirja «Armastus Eesti moodi».

Albumi näol on tegemist valikuga eesti heliloojate ja luuletajate armastuslauludest, millest enamik on laiemale publikule tundmatud. Laulusõnade autorite hulgas on näiteks Hando Runnel, Kristiina Ehin, Doris Kareva, Andres Aule, Urmas Alender. Muusika on kirjutanud eesti heliloojad, nagu Igor Garšnek, Sven Grünberg, Roald Jürlau, Vaiko Eplik, Allan Vainola jt.

Plaadil mängivad lisaks Tuuli ja Teet Vellingule Tanel Ruben löökriistadel, Raul Vaigla bassil ja Raivo Tafenau saksofonil. Esitluskontsertidel on laval ka kuues ansambliliige, klahvpillimängija Madis Muul.

16. mail esitletakse albumit Tallinnas Erinevate Tubade Klubis.

Roderick H avaldas tempoka suveloo

Eesti muusikaprodutsent Roderic H on valmis saanud uue laulu pealkirjaga «On This Track».

Tegu on rõõmsameelse, positiivse, tempoka suvise looga, mis räägib kohtumisest just selle ÕIGE inimesega, keda oleme oma ellu oodanud. Laul jutustab armumisest, armastusest ja koos käsikäes sammumisest.

Laulu on kirjutanud, produtseerinud, miksinud ja masterdanud Ragnar Häide. Solistina teeb kaasa briti laulja Sergi.

Miljardid avaldasid EP «Imeline»

Marten Kuningas, Raul Ojamaa, Peedu Kass ja Kristjan Kallas ehk ansambel Miljardid avaldasid nelja looga lühialbumi «Imeline». Tegemist on jätkuga bändi auhinnatud debüütalbumile «Kunagi läänes». «Imeline» EP sisaldab muuhulgas kaverit Gino Vanelli loost «Wild Horses», mis Henry Laksi eestikeelsete sõnadega kuulsaks lauldud Jaak Joala & Laineri poolt.

EP sisaldab lugusid, mis pärinevad «Kunagi läänes» sessioonidelt, ent debüüdi ajaks neid piisavalt hästi kõlama ei saadud. Marten Kuninga sõnul tundus, et nad vajasid toona rohkem aega, sest nüüd nad tõepoolest kõlavad õigesti. Marten lisab, et selles mõttes on «Imeline» justkui «Kunagi läänes» plaadi C-pool.

Uus EP on saadaval digitaalselt ning vinüülina limiteeritud koguses parimates plaadipoodides ja bändi veebipoes aadressil www.311.ee/miljardid.

Miljardeid võib sel suvel näha esinemas kodumaistel suvefestivalidel Võnge (14.6) ja Intsikurmu (2.8).

Ewert and The Two Dragons esineb sel suvel esmakordselt Hiiumaal

13. juulil annab Hiiumaal, Suuremõisa lossihoovis kontserdi Ewert and The Two Dragons.