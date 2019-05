Miljardite uus materjal räägib inimeseks olemise ilust ja valust

Kuningas ja Ojamaa avaldasid raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et sõitsid Tartusse rongiga. «Rongisõit on nii nauditav, läheme ka tagasi rongiga,» rääkis Ojamaa.

Kuningas rääkis uuest lühialbumist ja lisas, et helikandjal on kokku neli lugu, millest kolm olid valmis juba varem. Tema hinnangul on uue albumi materjal sujuv jätk nende eelmise albumi loomingule. «Kogu muusika on endiselt loodud turvalistel miljardite rööbastel,» rääkis ta.

Kuningas lisas, et uued lood ei jõudnud eelmisele «Kunagi läänes» plaadile, sest materjal vajas toona veel täiendamist. Nüüd on lood valmis ning kuulatavad nii digiversioonis kui ka vinüülil.

Uues lühialbumis on cover legendaarsest loost «Vari», mis on eestlastele varasemalt tuntud Jaak Joala ja Laineri esituses. Ojamaa lisas, et avastas selle loo Vahur Kersna poolt tehtud dokumentaalfilmist, mis rääkis Jaak Joalast. Antud lugu esitati ka raadio Elmar LIVE stuudios.

«Võrreldes varasema loominguga, võib öelda, et uuel helikandjal on muusika üldplaanis tempokam ja biidikesksem. Kaks lugu on ürgmaised, isegi romantiliseimad, mis meil kunagi olnud on,» iseloomustas Ojamaa uut loomingut.

Intervjuus oli juttu ka ansambli liikmete omavahelisest läbisaamisest. «Kõiki tunnete spektreid tuleb meie koosluses ette. Neid ei saa välistada, kuid tuleb alati edasi minna,» lisas Kuningas.

Ansambli liikmed avaldasid, et plaanivad lähitulevikus välja anda järgmise täispika albumi.

Kuula intervjuud siit: