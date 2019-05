Henry Jakobson: toidu peale laristatakse kõige rohkem raha

«Kõige parem viis oleks vähem süüa,» naljatas Henry Jakobson intervjuu alguses.

Esimese asjana soovitas Jakobson üle vaadata oma toidukulud, kuna tihtipeale laristatakse just toidule kõige rohkem raha. Ta lisas, et ideaalne oleks iga nädal läbi mõelda oma nädalamenüü ning siis sättida ennast käima korra nädalas poes, et osta ära peamised asjad.

Veel ütles Jakobson, et hea ei ole minna iga päev koju ja hakata alles siis mõtlema, mida süüa.

«Siis on esiteks sul kõht tühi, sa lähed poodi ja ostad kõike seda, mida su silm näeb ja sa ei tee mõistlikke valikuid,» lisas mees.

Jakobsoni eesmärk oli #kogumispäevikuga liitudes vähendada oma pere toidukulusid kuus 20 protsenti, milleks arvutas ta oma pangakontolt kokku ühe kuu toidukulud. Toidu peale kuluv summa oli Jakobsonil kokku 800 eurot ehk kogumispäeviku abiga soovis ta jõuda 650 euroni kuus. Veel arvutas Jakobson välja summa, mida ta tohib kulutada toidule nii nädalas kui ka päevas.

«See tundub küll suur ettevõtmine, kuid tegelikult ei ole üldse. See vajab pool tundi maha istumist ja läbimõtlemist, et mida sa iga päev sööd. Sa mõtled küll, et sa ei tea, mida sa iga päev sööd, aga tegelikult me sööme suhteliselt samu asju iga nädal,» selgitas ta.

Jakobson rääkis, et kui varem oli nii, et lastega poes olles ikka juhtus, et ostad midagi kiiret kõhu täiteks, siis peale menüü paika panemist sellist asja enam olnud ei ole. Näiteks teeb Jakobson omale eelmisel päeval toidu ette, mis teeb tema sõnul majandamise lihtsamaks ja kõht on alati tänu sellele täis.

Esimene viis raha kokkuhoidmiseks on Jakobsoni sõnul ise söögi valmistamine. «Kui sa maksad restoraniprae eest 10-11 eurot, siis kodus saad valmis teha toidu ühe kuni kolme euroga,» täpsustas Jakobson.

Teine hea viis raha kokkuhoidmiseks on Jakobsoni sõnul panna endale eesmärk: «Söö külmkapp tühjaks».

«Sul on külmkapp täis, seisad seal külmkapi ees, sügad tagumikku ja mõtled, et mida sa siis täna süüa tahad. Tagumised asjad jäävad seisma ja siis ühel hetkel hakkad sa siis kuupäevi vaatama ja järjest asju välja viskama. Aga võta eesmärgiks, et sa ei lähe täna poodi ja sa teed just külmkapis olevatest asjadest täna endale õhtusöögi valmis. Ja alles siis lähed poodi, kui sa tõesti näed, et nendest asjadest ei ole võimalik enam mitte midagi kombineerida,» rääkis mees säästunippidest.