Kethi Uibomägi: mulle meeldib eesti keeles laulda!

«See on mu esimene soolosingel,» sõnas Uibomägi raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Selles sooloprojektis on süüdi Karl Kanter. Tema helistas ja kutsus mind stuudiosse. Karliga tunneme teineteist juba aastast 2009. Kunagi laulsin Karli projektis, mis oli seotud Eesti Lauluga, olin siis taustalaulja Marilyn Jurmanile. Lisaks on Karl mänginud kitarri La La Ladies bändile,» lisas Uibomägi.

Uibomägi lisas, et veebruarikuus kohtus ta Marek Sadamiga. «Rääkisime juttu ja ütlesin, et otsin ühele laulule sõnu. Marek teadis, mis mu elus ja südames toimub, kui õnnelik või õnnetu ma parasjagu olen. Ta kirjutas kahekümne minutiga laulule sõnad ja mulle tundus, et need on täpselt sellised sõnad, nagu oleksin need ise kirjutanud,» rääkis lauljanna oma uue singli laulusõnade sünnist.

Uibomägi tunnistas, et varasemalt oli ansambel La La Ladies number üks prioriteet, nüüd on selleks maikuus lavadele tulev muusikal «West Side Story». «Mul on selles muusikalis küll väike roll, kuid ma nii naudin, et ei pea olema tähelepanu keskpunktis,» rääkis ta.

Lisaks laulmisele jätkab Uibomägi ka saatejuhi tööd. «Just hakkasid selgeltnägijate saate uued võtted. Kuid lisaks saatejuhtimisele kirjutan ka muusikat, see on mulle väga südamelähedane,» rääkis Uibomägi.

«Mulle meeldib eesti keeles laulda. Olen üles kasvanud raadio Elmari ja Vikerraadio peal,» rääkis muusik. Ta lisas, et kuulab aegajalt ka mainstream klubimuusikat, kuid eriti see teda ei kõneta.

Uibomägi lisas, et tema esimesele soolosinglile «Suvega teel» on valmimas ka video. «Ma nutan ja naeran selles videos. Seal on glamuuri ja on ka päris elu. Tahan näidata, et kogu selle pealispinna all on lihtsalt üks suur süda, kes tahab armastada,» lisas ta.

Laulja rääkis, et tema sooloprojekti raames on mitmed esinemised juba paigas ja ka bändiliikmed on valitud. «Suvel tahan enamasti stuudiotööd teha,» avaldas Uibomägi.