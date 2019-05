Ansambel Regatt: retropeod saavad üha enam hoogu

Raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» käisid külas Marek Jürgenson, Mattias Mustonen, Kalmer Laanemägi ja Tarmo Kiuru.

Saatejuhi Lauri Hermanni sõnul ei olnud raadios Elmar mitte kunagi korraga nii palju neoonroosat olnud. «Selle sissejuhatuse põhjal jäi mulje, nagu siia stuudiosse oleks tulnud mingi naisansambel - roosa värv,» naeris Regati liige Jürgenson.

Ansambel Regatt FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Saatejuhid Hermann ja Sommer uurisid Regati liikmetelt, kas bändile omased retrodressid on siiani igapäevaselt kasutuses. «Hinges me käime ikka kogu aeg selle dressiga, lihtsalt ma arvan, et nagu enamus inimesed, ei saa ju kogu aeg käia ühe ja sama dressiga,» ütles Mustonen.

Lisaks uuriti, kuidas teevad liikmed oma repertuaarivalikuid. «Meie laulude ja ansambli laulude repertuaarikomisjoni kuulume meie ise ja kuuluvad ka meie helimees ja valgustaja. Muidugi ka fännid,» ütles Regati lauluvaliku kohta Mustonen.

Jürgensoni sõnul retro- ja stiilipeod Eestis jätkuvad. Ta lisas, et võrreldes bändi algusajaga on retropeod isegi rohkem hoogu juurde saanud. «Ma olen tihtipeale täheldanud, et meie oleme kõige vähem retromini riietatud inimesed selles ruumis, kus parajasti see pidu toimub,» täheldas Jürgenson.

Stuudiokülalised rääkisid veel, et pidusid tuleb üles ehitada lugudega, mida kõik peokülalised kaasa oskavad laulda. Just see on nende sõnul nüanss, mis külalisi ja bändi seob ning peo käima paneb. «Bänd teeb suure entusiasmiga uue loo ja paneb sinna sisse enda arust palju kunsti ja siis kui esinemise hetk tuleb, tullakse tagant reast, et kuule, tehke nüüd mõni selline normaalne lugu ka, see mida on juba sada korda esitatud,» rääkis Mustonen.

Ansambli liikmed avaldasid, et neid saab kuulata 22. juunil Vihula jaanitule ning 23. juunil Viimsi jaanitule peol.

Kuula intervjuud siit: