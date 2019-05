Kaire Vilgats esineb kuuendat korda Eurovisiooni laval

«Iisrael on minu jaoks parim koht, kus need kaks nädalat veeta,» tõi muusik võrdluse varasemate aastatega.

Vaatamata soojale ilmale ja mõnusale päikesepaistele tõi laulja välja ka sealseid miinuspooli. «Teeninduskultuur on siin veidi konarlik, palju aega läheb ootamisele. Näiteks lauluvõistluse arena juures on palju inimesi, keda saaks teenindada. Päris tihti inimesed loobuvad järjekorras seismisest ja lähevad ära,» märkis Vilgats.

Muusik lisas, et on Tel Avivis olnud juba üle nädala, mis on andnud aega ka võistluserütmi sisseelamiseks. «Elame kontserdipaigast 45 minuti jalutuskäigu kaugusel,» rääkis ta. Liiklemiseks kasutavad Eesti delegatsiooni liikmed bussi, samas sõidetakse ringi ka elektriskuutritega. «Meie Dagmariga skuutreid ei kasuta, sest ei taha kukkuda ja vigastada end. Meil siin mõningad on kukkunud ka juba,» sõnas Vilgats.