Ansambel Must Hunt toob lavale uue bassimehe ja lubab fännidele värsket loomingut

Ansambli tuuri esimene ülesastumine toimus Tartu klubis Rock'n'Roll, kus oli laval kaasas ka bänd Rukkis koos Kaarel Kosega.

Ansambel Must Hunt esindajad lubasid fännidele uut hingamist näidata nii uue bassimehe kui ka värskete lugude näol.

Uus bassimees Ralph Ciavolino sattus meeste sõnul bändi üsna juhuslikult. Tegemist on Brad Jurjensi sõbraga, kes oli parasjagu Eestis ning saigi liikmeks siis, kui vana bassimees oma kohast loobus. «Praegu ei ole veel sellist tunnet, et midagi oleks valesti läinud, kõik on väga hästi,» ütles Toomingas.

Must Hunt uus bassimees, ameeriklane Ralph Ciavolino. FOTO: Konstantin Sednev / POSTIMEES / SCANPIX

Mehed ütlesid, et tuuri esimene kontsert oli justkui bändi uus sünnipäev, kuna uus liige Ralph alustas bändis alles kolm päeva enne tuuri algust. Mehed tunnistasid, et bänd on lõpuks päris oma nägu ja asjad on kenasti paika loksunud.

Mustal Hundil on praegu valmimas seitse uut lugu, mis kõik peavad valmis saama järgmise nädala jooksul. Näiteks kitarrist Jurjensil on vaja ühe päevaga sisse salvestada koguni seitse uut lugu. Toomingas lisas, et Brad saab sellega kindlasti hakkama. «Kui keegi ütleb Bradile, et loo sisse on vaja välja mõelda uus soolo, siis tal on selleks vaja vaid viit minutit,» rääkis Toomingas.

«Eelmisel aastal olime metalbänd, nüüd me oleme diskobänd, täna on palju lihtsam,» ütles kitarrist naljatades. Ta lisas, et bänd läheb teadlikult «kergemaks», kuna endine liige Laura oli rohkem metal stiili laulja ning Freddy on pigem rock stiili esndaja.

Küll aga ütlesid mehed, et elektrikitarrist nad mitte mingil juhul ei loobu ning selgitasid, et isegi, kui nende lugudesse tuleb sisse veidi popimaid lähenemisnurki, siis üldplaanis rock on põhiline stiil.