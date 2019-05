Liina Ariadne Pedanik: olen aastaid Eurovisioonile kaasa elanud ja kindlasti teen seda ka sel aastal

Pedanik kinnitas raadio Elmar hommikuprogrammile «Ärka, kaunis maa!», et tegeleb taas muusikaga. «Olen muusikas 101% tagasi,» rääkis laulja ja lisas, et tema uus lugu on ilusasse armastuse võtmesse pandud. «Kui sa oled kellegagi tõeliselt koos, siis sa oled 101% pühendunud ja tema jaoks alati olemas,» rääkis Pedanik oma singli sisust.

Uus singel on inglisekeelne ja pealkiri on «All In». «See materjal on toodetud Soomes ja see oli väga vinge kogemus,» rääkis Pedanik. Ta lisas, et loo produtseerimise käigus käis läbi mõte, et avaldada lugu hoopis eestikeelsena. Samas tootjad nägid võimalust kõnetada muusikaga ka Soome turgu, mistõttu jäädi inglisekeelse versiooni juurde.

Liina Ariadne Pedanik raadio Elmar otsestuudios FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Pedanik osales 2017 aastal Eesti Laulu finaalis looga «Feel Me Now». Loo kirjutasid talle toona Margus Piik, Tomi ja Anni Rahula. Muusik rääkis, et jälgib ka tänavu Eurovisiooni tegevusi suure põnevusega. «Olen aastaid Eurovisioonile kaasa elanud ja kindlasti teen seda ka sel aastal,» lisas ta.

Laulja tegeleb endiselt ka oma YouTube kanaliga. Pedanik rääkis, et püüab oma kanalil esitatavat materjali võimalikult reaalsena hoida. «Püüan näidata halvemaid ja paremaid külgi. Mingid asjad tuleb siiski veidi üle paisutada, et meie igapäevaelu huvitavam tunduks,» selgitas ta ja lisas, et teeb oma sotsiaalmeedia tööd selleks, et inimestel oleks põnevat materjali jälgida.

«Kogu sotsiaalmeedia tegevus on igati tore ja lõbus, kuid mingil määral on see ikkagi töö. Isegi kui puhkamas käin, mõtlen läbi, kuidas saaks midagi põnevat teha ja filmida, pinge on ikka koguaeg peal,» rääkis Pedanik. Noor youtuber lisas, et ka erinevate brändidega töötamine moodustab suure osa tema sotsiaalmeedia tegevuskavast.

Muusik avaldas, et tänu muusika teemadele tema YouTube kanali sisu pealetootmine veidi kannatab. «Mul on juba hetkel ootamas kaks tundi videomaterjali, mille pean kaheksa minutiliseks videoks tegema. Eks ta keeruline ole, kuid ma saan hakkama,» rääkis Pedanik.