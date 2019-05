Stilist Ženja Fokin annab nõu: koolilõpetajad, ärge minge lõpuriiete paanikaga kaasa!

Fokin rääkis hommikuprogrammis, et üheksanda klasside neiud torkavad koolilõpu riiete valikul tihti silma õhulise printsessistiilis kleidivalikuga. «On palju roosamannat ja vahulisust. Tahetakse korraga rõhku panna kleidile, ägedatele kingadele ja vapustavale meigile - see kõik annab kokku parajalt segase pudru,» mainis Fokin.

Mees rääkis, et tihtilugu vaatad seda ülepakutud stilistikat kümme aastat hiljem fotode pealt ja mõtled: «kes see küps mimm seal küll on?».

Stilist soovitas üheksandikel valida riietus, mille puhul on peamine rõhk pandud maitsekale elegantsusele. «Kui su kleit on juba voogavalt kaunis ja ilus, täienda seda lihtsalt ehtega. Või kui kleit on pigem lihtne, siis saad palju juurde anda lokkis juustega,» soovitas Fokin põhikooli tüdrukutele.

Fokin lisas, et poiste riietumisega on lood lihtsamad. «Mul on hea meel, et väga paljud brändid, sealhulgas kiirmoe brändid, tulevad appi heade valikutega,» rääkis ta. Mees tõi välja kaubamärgid H&M, Reserved ja Zara. «Kes tahab juba veidi nooblimat valikut ja raatsib tulla ka Tallinna ekskursioonile, saab valida Suits Supply - see on pood, kus leiab toredaid pärleid,» rääkis ta.

Stilist märkis, et meeste ülikonna moe juures on reegel lihtne. «Valige triiksärk, mis võiks olla efekti peal väljas. Kui sul on lisaks hästiistuv ülikond, näiteks oranži detailiga puidust kikilips, jalas tumesinised kingad, mille tallaäär on samuti oranži elemendiga - siis sa vaatad ja mõtled, et siin on kümnesse pandud,» õpetas Fokin.

Fokini sõnul on kaheteistkümnenda klassi noored juba palju praktilisema meelehoiakuga ja tihtipeale panustatakse viisakuse peale.

«Mulle meeldivad kõige rohkem ülikooli lõpetajad. Nemad avavad riidekapi ja võtavad selle, mis võtta on,» muigas Fokin tunnustavalt ja kiitis praktilist lähenemist.

«Tihtipeale kaheteistkümnenda klassi mehed vaatavad, et kas üheksanda klassi ülikond veel selga läheb. Mõnel isegi läheb, kuid pikkust jääb puudu. Õnneks tänane trend ongi selline, et pükste pikkus on pahkluuni. Hädapärast ajab ka see asja ära,» rääkis Fokin.

Mees rääkis, et koolilõpu riietuse valikul on perekondade eelarved väga erinevad. «Tehke oma võsukestele selgeks, et kui nad ise tööl veel ei käi, ei saa osta alati kõige ägedamaid asju. Tuleb valida selline lahendus, et noor ei tunne lõpptulemuse üle piinlikkust,» lisas ta. Fokin soovitas võtta aeg ja noortega rääkida, seletada neile loogiliselt asjad lahti ja näidata, kuhu eelarvesse peab riietuse valikul mahtuma.

«Loogilised valikud on alati head. Päriselt ka, mida te teete selle balliõhtu kleidiga, mis näeb välja kui roosa-manna-vaht, pärast lõpupidu? Tasub mõelda läbi, kus te veel seda riietust hiljem kanda saate. Näiteks, võibolla saab minna selle kleidiga kellegi väärikale juubelipeole, teatrisse või mõnele kolmandale tähtsündmusele. Või siis poiste puhul, vaadake nii, et saate pintsakut kanda ka teksastega ja ülikonnapükste peale saab hiljem valida stiilse pullover pluusi,» soovitas Fokin.

«Ärge minge lõpuriiete paanikaga kaasa! Jääge kahe jalaga maa peale ja leidke üles need asjad, mis just teile sobivad,» rääkis stilist. Lisaks soovitas ta mõelda ka materjalivalikule. On palju väikeseid nüansse, kuid eelkõige soovitas ta vaadata, et materjal oleks kortsumisekindel.

«Noortele soovitan, leidke ülesse oma sisemine mina-pilt. Soovin teile etteruttavalt ägedat koolilõppu. Ägedaid uusi alguseid. Ärge minge koolis õppima seda, mida vanemad käsivad. Teie peate hakkama sel alal hiljem tööle. Valige endale tore amet ja siinkohal soovitan ka kutsekoole. Valige karjäär, mis teid ennast kõige rohkem köidab, millega tahate maailma vallutada,» rääkis Fokin.

Kuula täispikka intervjuud SIIT: