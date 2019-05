Ansambel Sunlight propageerib loomulikku välimust ja omanäolisust

Elmari saates «Mõni minut muusikata» käisid ansambli Sunlight liikmed Kristo Poka, Lauri Hermann, Kristjan Reinvee ja Kalmer Neidla.

«Kui ma seda lugu kuulsin esimest korda, siis sain aru, et see on minu uus lemmiklugu. See on väga hea meloodiaga, kergelt latiino alatooniga,» ütles Neidla uue loo kohta.

Bänd kutsub oma looga suures Instagrami ja Facebook'i tõmbetuules uhkust tundma oma loomuliku välimuse üle ning mitte matkima photoshopitud veebistaare. Nad räägivad, et sotsiaalmeedia säravad kujud on firmade «tööriistad» ning reklaamivad raha eest neile ette antud tooteid.

«Pildid ja jutud, mis tehakse huvitavamaks, inimesed tehakse ilusamaks, kõike tehakse müügiks. Meie uus lugu kannab sõnumit, kus öeldakse, et ära proovi kõike järgi teha, ole sina ise ja sul tulevad kindlasti asjad omamoodi palju paremini välja, kui see, et sa proovid olla keegi teine,» selgitas Neidla uue loo sisu.

Veel selgitasid mehed, et sotsiaalmeedias püütakse jätta pettekujutelm, et mida rohkem sa ostad või mida suuremad on su huuled, seda õnnelikum sa oled. Nad arutlesid, et rikkumata ja süütu noor võib kergesti sattuda masendusse kui ei saavuta soovitud mõõtmeid või säärast jumet nagu meediapiltidelt näha. Ei ole tarvis sarnaneda suurele massile, sest bändimeeste seisukohast on palju atraktiivsemad ning põnevamad just need naised, kellel oma enda välimus ja olemus.

«Meeste seisukohast tõesti, et on tore, kui kõik ei ole ühtemoodi – juuksepikendustega, ühesuguste kunstripsmete, kunstküüntega – võiks olla seda omanäolisust. Tegelege mingite ägedate huvidega näiteks. Võtke eeskujuks mingid edukad noored, noorsportlased, noored ettevõtjad, kelle järgi võiks joonduda ja eeskuju võtta,» julgustas Hermann.

Veel ütlesid mehed, et nemad näevad kontsertidel väga palju fänne, kes käivad ülilahedalt riides ning on säilitanud oma isikupära. Ka Poka tõi näite selle kohta, et üha enam käib Tallinnas esinemas maailmakuulsaid staare, aga kuna nad käivad päris elus ringi naturaalsetena, ei tunne keegi neid isegi ära.

«See ei ole halb, et tehnika ja tehnoloogia areneb, aga jääge ka iseendaks,» lisas Hermann veel. «Me kedagi rusuma teemadega ei hakka, aga väike maailmaparandamise moment on asja juures ja see on minu arust väga positiivne, et me leidsime sellised lahendused seal loos,» ütles ka Reinvee.

Järgmisel kuul esineb ansambel Sunlight Tallinna klubis Buffalo, Rakveres pubis Virma ning 22. juunil jaanipäevapeol Pärnumaal Livatses.

Kuula intervjuud ansambliga siit: