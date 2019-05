Ott Lepland: oma kuulajat peab suutma kogu aeg üllatada

Hommikuprogrammi alguses tõstatas Lauri Hermann küsimuse, et mida Lepland hommikuti sööb. Muusik rääkis, et talle meeldib oma hommikulaua toidumenüüsid vahetada. Veel hiljuti valis ta päeva esimese toidukorra ajal taldrikule kolm muna koos krõbepeekoni ja salatimaterjaliga. «Kui me läheme siin nüüd detailidesse, siis praemuna meeldib mulle endiselt. Mõlemalt poolt praetud muna, seejärel võtan röstsaia ja asetan muna sinna peale. Lisan ka sinki ja juustu ning see ongi minu tüüpiline hommikusöök. Soovitan proovida, see on väga hea,» kirjeldas Lepland.

Lauri Hermann, Ott Lepland, Tiiu Sommer FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Mees rääkis otse-eetris, et tema värske singel «Uued ootused» sündis bändiruumis ühise improvisatsiooni tulemusena. «See lugu oli üles ehitatud meie bändi kitarrimehe Jörgen Pakkase kitarririffi peale,» rääkis laulja. «Ma mäletan, et kui me seda lugu tegema hakkasime, siis mul oli algselt olemas üks teine demo, aga siis prooviruumis olles kuidagi ikkagi tekkis selline tunne, et see lugu jääb kuidagi primitiivseks. Siis me võtsimegi täiesti nullist ette Jörgeni ehk meie kitarristi kidrariffi ja hakkasime sinna ümber konkreetset lugu ehitama,» selgitas Lepland.

«Meie elukutse juures on oluline see, et sa pead suutma kogu aeg oma kuulajat üllatada ja ma tahaks loota, et see lugu üllatab inimesi,» ütles Lepland oma loo kohta. «Mina olen selle lõpptulemusega küll väga rahul. See on veidi vanakooli sugemetega produtseeritud laul,» lisas ta.

Saatejuht Hermann rääkis Leplandile, et nii kolleegide kui kuulajate arvates on Elmaris mängitav Leplandi lugu «Sinine safiir» HERTi remix'ina tema ja Sommeri lemmik. «Kas me võime millalgi rääkida nüüd aasta, kahe pärast, kui me kokku saame diskostaar Ott Leplandist?» küsis Hermann nimetatud remix'i valguses.

«Või EDM staar? Ma ei julge seda lubada, aga ma usun, et tegelikult väga edukalt on võimalik kombineerida erinevaid muusikastiile ja sellist rockilikumat lugu millel on sellist natuke nagu, ma ei tahaks nüüd öelda disko-touchi, aga võib-olla sellist elektroonilist-touchi. Ma ei oska hetkel vastata, kas minu poolt saab sellist muusikat tulevikus kuulda. Ma arvan, et päris diskostaariks ma ei hakka, las see lõbu jääb teistele,» ütles Lepland naljatades vastu.

Uue singli sõnad sündisid Leplandi sõnul pigem vaevaliselt. Ta kirjutas loole kahed sõnad ning esimest korda sisse lauldud sõnu kuulates otsustas Lepland sõnad ümber teha, kuna need olid tema sõnul liiga klišeelikud. Uue refääni sõnade jaoks läks Leplandil aega paar nädalat.