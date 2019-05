NOËP'iga koostööd teinud noor muusik andis välja oma debüütalbumi

Noor laulja Anett Kulbin on neli aastat kirjutanud ja esitanud muusikat indie ansambliga Wilhelm. «Mind teatakse eelkõige läbi koosseisu Wilhelm, oleme selle bändiga osalenud kahel hooajal Eesti Laulul ja ühel korral isegi finaali pääsenud,» rääkis Kulbin. Aastal 2015 esitas Wilhelm Eesti Laulu võistlusel loo «Light Up Your Mind».

Kulbin on valinud tee soolokarjääri suunas ning laulja sõnul on endise bändi Wilhelmi liikmed tänaseks kõik oma südamelähedast asja tegemas. «Kellegi muusiku tegemised bändi laialimineku tõttu pooleli pole jäänud, igaüks on hakanud oma suunda ajama. Me tulime omal ajal kokku Tartus, Elleri muusikakoolis, olime toona jazz osakonna õpilased. Praegu on kõigil käsil midagi uut. Need, kelle süda oli jazz'i juures, saavad sellega jätkata. Mina tegelen edasi alternatiivsema pop-muusikaga,» rääkis laulja.

Aasta tagasi andis Kulbin koostöös NOËP'i ja Jonas Kaarnametsaga välja popiga flirtiva singli «Don't Pretend». Nüüd oma lühialbumi nimisinglis «All Over Again» vaatab Kulbin loo sõnumis sumedamasse suunda.

«Lühialbum kõlab nagu sips ja valmis, kuid mõttetöö selles suunas sai alguse juba aasta tagasi, kui Andres Kõpperi ehk NOËP'i ja Jonas Kaarnametsaga andsin välja oma esimese loo «Don't Pretend». Kogu protsess oli nii adrenaliini tekitav ja sellest sai tõuke ka minu käesolev EP,» rääkis laulja.

Anett Kulbin, artistinimega Anett FOTO: Tiina Õunmaa

Muusik laulab valdavalt inglisekeelseid lugusid. «Eesti keel on küll väga ilus keel, milles laulda. Kuid ma isiklikult tunnen end inglisekeeles lauldes palju mugavamalt. Eks kõik muutub rahvusvahelisemaks ja sellised valikud hoiavad mulle ka uksed avatud, juhul kui tahan Eestist välja pürgida,» rääkis Kulbin.

«Minu värske lühialbumi muusika on hästi sõnumipõhine. Sellega suhestuvad kõige paremini minuealised kuulajad, ehk siis kahekümnendates noored, kellel on sarnased mõtted ja tunded nagu minul,» rääkis laulja. Ta tõi välja, et albumi teemades on palju üksindust ja igatsust, tagasimõtlemist ja eneseanalüüsi. «Olen saanud palju aega võtta ja mõelda, miks on asjad läinud nii nagu nad on läinud. Mul on hea meel, et nii kihvtid produtsendid on aidanud need sõnumid lugudeks panna,» tõi Kulbin välja.

Raadio Elmar LIVE stuudios esitatud loo pealkiri on «All Over Again». Loo sõnade ja muusika autor on Anett Kulbin, produtsendina toeks multiinstrumentalist-produtsent Carl Tuulik aka Joshua Stephenz.

«Mind saadab täna stuudios Johannes Laas. Käisime koos põhikoolis ja muusikakoolis. Ka Tallinnas oleme hakanud koos erinevaid projekte ette võtma,» rääkis laulja.

Lauri Hermann, Anett Kulbin ja Tiiu Sommer raadio Elmar stuudios FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Kuula täispikka intervjuud koos Anett Kulbiniga SIIT: