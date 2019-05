Tanel Padar: esimest korda poetasin oma kontserdi ajal pisara

Muusik Tanel Padar rääkis raadiole Elmar, et parasjagu käimasoleval juubelituuril teevad kaasa ka tuntud taustalauljad Kaire Vilgats ning Dagmar Oja. «Meie omavaheline koostöö algas samuti kakskümmend aastat tagasi. Olime finalistid ühes ja samas saates «Kaks takti ette». Põhimõtteliselt võistlesime siis omavahel,» rääkis Padar.

«Me olime küll selles saates konkureerimas, kuid siis korraga tundus, et meie võistluslood on kuidagi tühjad ja igavad. Seetõttu otsustasime laulda üksteise lugudele taustasid,» rääkis Dagmar Oja ühise tutvuse meeleolukast algusest.

Muusikud rääkisid, et kahekümne aasta jooksul on neil ühiseid projekte olnud pea igal hooajal. «Kõikide nende aastate jooksul on tõesti väga tore olnud,» lisas Oja.

Tanel Padar koos bändiga raadio Elmar LIVE stuudios FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

«Dagmar on käinud tihti minu stuudiolugudele taustasid laulmas, lisaks on ta kaasa teinud enamikel tuuridel, mis ma ette olen võtnud. Ta on fantastiline. Kui vaja laulda süntesaatori häälega, Dagmar teeb ka selle ära,» muigas Padar naljatledes. Ta lisas, et enne kui alustab uue projekti või kontserdi planeerimist, paneb eelnevalt paika, kas taustalauljad saavad ikka kohal olla. «Kui Kaire ja Dagmar on platsis, siis on kvaliteet alati kindel,» kiitis ta rõõmuga.

Seltskond rääkis otse-eetris ka käimasolevast kontserttuurist, millega tähistatakse Padari lavajuubelit. «Esimene kontsert oli Tallinnas ja see läks väga hästi,» sõnas Oja.

«Ma olen Estonia kontsertsaalis korduvalt käinud, kuid pole kunagi kogenud seda, et inimesed pool tundi kontserdi lõpust püsti seisavad. Ma pole mitte kunagi varem laulnud lausa nelja lisalugu! Peale kolme lisalugu publik lihtsalt trampis jalgu ja nõudis veel,» rääkis Padar. «Ma arvan, et ma poetasin esimest korda oma kontserdi ajal pisara,» tunnistas ta. «Ja mina alustasin pisaratega,» rääkis Vilgats juurde.

Muusikud avaldasid, et käimasoleva kontserttuuri käigus toimub muusikaline ajarännak aastasse 1998. «See oli aasta, kui laulsin «Kaks taksti ette» saates loo «Desperado». Mul oli eilse kontserdi ajal tunne, et läksin nagu uuesti sellesse aega tagasi, ainult, et nahkpükse polnud jalas,» rääkis Padar.

«Kallid Tartu inimesed, kui teil on jäänud seisma nahkpükse suuruse 32, tooge need mulle täna teater Vanemuisesse, tahaks õhtul ühe loo nendega esitada,» tegi muusik raadiokuulajatele üleskutse.

Padar lisas, et kontserdi jooksul tuleb ettekandele lugusid ansambli The Sun aegadest, Speed Free repertuaarist, kuid kavas on ka uuemat materjali. «Teen leevendava ülemineku ühelt ajastult teisele. Räägin sinna juurde ka lugusid, miks need laulud on minu jaoks olulised,» sõnas laulja.

«ERR fonoteegis on minu nime all tervelt 267 erinevat lugu. Ma olen põhimõtteliselt suuteline tegema kümme päeva järjest kahetunnise kontserdi, kuid iga päev on täiesti erinev kava. Materjali on nii palju ja valikut on üsna keeruline teha. Õnneks publik on siinkohal valiku ise ära teinud. Need lood, mida nõutakse, on mulle suuremas osas teada ja neid ma siis mängin ka,» tunnistas Padar.

Elmar LIVE stuudios esitati lugu «Lootusetus».

Kontserttuur «Tanel Padar: 20 aastat laval» toimub:

23.05 kl 19.00 - Tartu, Vanemuise kontserdimaja

24.05 kl 19.00 - Pärnu kontserdimaja

26.05 kl 17.00 - Mooste mõisa folgikoda