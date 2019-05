Elmari muusikauudised

Ilmus Vaiko Epliku sooloalbum «Sireleis»

Vaiko Eplik andis välja üheteistkümnenda sooloalbumi «Sireleis», mis on mõtteline järg 2014. aastal ilmunud albumitele «Nõgesed» ja «Nelgid».

Värskel plaadil kõlavad lood on kirjutatud samaaegselt nn triloogia esimeste plaatidega ning salvestatud vahemikus aprill 2013 kuni jaanuar 2019. Uuel albumil löövad kaasa ka Kostja Tsõbulevski ja Mariann Heinat.

Epliku eelmine album «Uus karjäär uues linnas» ilmus 2018. aastal.

Lisaks voogedastusplatvormidele ilmus «Sireleis» ka CD-l ja vinüülil.

Sunlight juhib oma uue looga tähelepanu sotsiaalmeedias toimuvale

Lauluga «Veenus mu ees» tuntust kogunud Sunlight on saanud valmis uue suvelaulu. Bänd andis raadios Elmar intervjuu ning meeste sõnul juhivad nad uue looga «Veebistaar» tählepanu sotsiaalmeedias toimuvale.

Bänd kutsub oma looga suures Instagrami ja Facebook'i tõmbetuules uhkust tundma oma loomuliku välimuse üle ning mitte matkima photoshopitud veebistaare. Nad räägivad, et sotsiaalmeedia säravad kujud on firmade «tööriistad» ning reklaamivad raha eest neile ette antud tooteid.

«Pildid ja jutud, mis tehakse huvitavamaks, inimesed tehakse ilusamaks, kõike tehakse müügiks. Meie uus lugu kannab sõnumit, kus öeldakse, et ära proovi kõike järgi teha, ole sina ise ja sul tulevad kindlasti asjad omamoodi palju paremini välja, kui see, et sa proovid olla keegi teine,» selgitas Sunlighti liige Kalmer Neidla uue loo sisu.

Järgmisel kuul esineb ansambel Sunlight Tallinna klubis Buffalo, Rakveres pubis Virma ning 22. juunil jaanipäevapeol Pärnumaal Libatses.

Liisi Koikson ja Anett esitlevad lühialbumeid

Jazzmuusika taustaga lauljad Anett ja Liisi Koikson annavad 6. juunil kell 21 Telliskivi Loomelinnakus asuvas restoranis Kivi Paber Käärid ühise kontserdi, esitledes kumbki enda värsket lühialbumit.

Anett (Kulbin) andis mai keskel välja enda debüütalbumi «All Over Again», milles on noor laulja-laulukirjutaja süüvinud kaaseagsesse soulmuusikasse. Anett kirjutab muusikat alati just hetkeolukorda peegeldades, kandes emotsioonid ja mõtted ausalt meloodiasse ja sõnadesse. Lühialbumilt leiab ka popmuusikat, mille näitel teeb loos «Hit And Run» kaasa Jüri Pootsmann.

Liisi Koikson avaldab 15. mail lühialbumi «Bittersweet», mis on stiililiselt jätk tema 2017. aasta albumile «Coffee For One». Muusika on inspireeritud suuresti soulmuusikast, mis on saanud toe kaasaegsest produktsioonist. Lühialbumil on Liisi kimpu pannud nii mõtteid sellest, mis talle hetkel oluline on, kui ka välgatusi ja varje nö eelmisest «pere-eelsest» elust ja läbielatud emotsioonidest, millele tundus, et tuleks nüüd nende lugudega punkt panna.