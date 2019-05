Andrus Ansip Eesti levimuusikast: ma tean, kes on Nublu ja olen kuulanud ka naisi köögis

Raadio Elmar saatejuht Priit Rand juhib saadet «Õhtumin», mis on eetris argipäeviti alates kell 19.00. Maikuus käis Rand Brüsselis, et tutvuda sealsete Europarlamendi saadikute töö ja eluoluga. Muuhulgas tegi mees intervjuu Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga.

«Tavaliselt jõuan Eestisse kord kuus või kord kahe kuu jooksul. Olen volinikuna üksjagu rakkes oma tööga ja ei ole võimalust igal nädalavahetusel Eestis käia,» rääkis Ansip, kes on tänavu juunikuuks töötanud Brüsselis ligikaudu viis aastat.

«Mul on harjumus hommikul tööle minna ja õhtul töölt ära tulla. Minu töömehe tee on toonud mind Brüsselisse ja ma pean ütlema, et voliniku amet on minu jaoks väga huvitav olnud need aastad. Ma tunnen, et saan siin end teostada. Seda, et mul oleks kiusatust Eesti kohalikku poliitikasse tagasi tulla, seda ma ei tunne,» sõnas Ansip hetkel toimiva tööelu kohta.

Raadio Elmar saatejuht Priit Rand ja Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Brüsselis, Euroopa Komisjoni hoones, Ansipi töölaua taga. FOTO: Raadio Elmar

Ansip on olnud Eesti peaminister aastatel 2005-2014. Mees rääkis, et uuesti ta seda teekonda enam ette ei võtaks. «Üheksa aastat peaministri ametis on olnud piisavalt kaua, et suuta endast anda kõik, mis sinu sees on. Ma arvan, et ma ei taha enam Eesti rahva kannatust proovile panna. Ma olen väga tänulik kõigi üheksa aasta eest aga jah, enam mitte,» rääkis Ansip võimalikkusest, et kas ta tuleks kunagi Eesti poliitikasse tagasi.

Ansip tõi välja plusse ja soovitusi nende jaoks, kes tahaksid kunagi ise Brüsselisse elama minna. «Sõltub sellest, mida inimene teeb ja mis on tema elukutse. Oleneb, millised on tema eesmärgid ja ambitsioonid. Brüssel on väga kena linn. Minu jaoks on Brüssel selline linn, kus kõik on jalakäigu tee kaugusel, siin ei pea muretsema, kuidas ühest kohast teise saada. Ühiskondlik transport ehk metroo on siin väga hästi toimiv. Jah, mulle väga meeldib siin,» rääkis mees võõrsil elamisest.

«Tööpäev on niivõrd tihe, siin jätkub vaid mõni hetk, et vaadata üle peamised online-uudised. Raadio kuulamiseks mul praktiliselt aega pole,» rääkis mees meediatarbimisest ja Eesti eluga kursis olemisest. «Õhtuti ma üritan vaadata Aktuaalset Kaamerat, kas siis otseeetrist või järelvaatamisega. Seega, side Eesti meediaga mul praktiliselt puudub,» lisas Ansip.

«Rääkides Eesti levimuusika trendidest, siis jah, ma tean, kes on Nublu ja olen kuulanud ka naisi köögis. Kuid paratamatult on Brüsselis elades tekkinud selles osas teatav lünk,» mainis mees eestikeelse muusika tarbimise kohta.

«See võib kõlada küll parasjagu trafaretselt, kuid hetkel oma lemmiklooks pean Arvo Pärdi loodud «Ukuaru valssi». Seda meeldiks mulle alati kuulata. Ma olen siinsetele tänavamuusikutele seda lugu proovinud mobiiltelefoni abiga õpetada ja nii mõnelgi on see kuidagimoodi ka välja tulnud,» rääkis Ansip südamelähedasest muusikast.

Kuula intervjuud Andrus Ansipiga SIIT: