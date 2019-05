Jaagup Kreem Bon Jovi kontserdi eelsoojendusest: vastutus on väga suur

«Saime selle kutse telefoniteel. See tuli Live Nation Eesti esindusest ja küsiti, kas tahaksime sellist asja teha. Võtsime väikese mõtlemisaja, tegime bändiga välkkoosoleku ja saime aru, et võime teha küll,» rääkis Kreem raadiole Elmar.

«Ega me nüüd mingi vaste Bon Jovi'le pole, nad on kindlasti klass omaette, mis seal salata,» sõnas Kreem ja lisas, et Terminaatori ja Bon Jovi vahel konkreetseid paralleele tõmmata ei saa. Küll aga nentis mees, et palju elusaid rokkbände täna Eestis enam ei ole ja ilmselt sellest tulenes ka Live Nation agentuuri valik nende kasuks.

«Oma esinemise kava osas oleme me vabad. Meilt küsiti tunniajast kontserti ja nii see ka olema saab. Me näeme selle esinemisega palju vaeva. Vastutus on suur ja ka lava on väga suur,» lausus Kreem.

Kreem rääkis, et tänaseks pole veel päris selge, kui suurt osa nendele kontserdilavast lubatakse. «Tihti on nii, et erikülalised ja soojendusbändid saavad kasutada vaid teatud osa lavast. Pannakse paika, kuhu tohib minna ja kui palju valgust antakse. Kuid see on täiesti loogiline, see on ju Bon Jovi. Anname selle kontserdiga endast kõik ja enamgi veel,» lisas Kreem.

Kreemi sõnul kaasatakse Bon Jovi soojendusprojekti ka Terminaatori endine klahvpillimängija Harmo Kallaste. «Võtsime punti ka Kallaste, et saaks esinemise teha veelgi võimsamalt. See tähendab, et kavasse tuleb ka varasemaid lugusid, teiste seas näiteks hittlugu «Ainult sina võid mu maailma muuta»,» lubas Kreem.

«Lavale käib tehnika ülespanek ülimalt kähku, palkasime selle jaoks ka lisa abijõudu. See käib nii ruttu, et ei tea isegi, kas saab sound check'i teha. Meil on antud mingi konkreetne aeg ja selleks ajaks kui Bon Jovi tuleb, peab olema meie sodi kõik ära koristatud. See peab käima kolme ahvi kiirusel,» rääkis Kreem.

Kreemi antud info kohaselt jõuab peaesineja Tallinnasse alles kontserdi päeval. «See on nende Euroopa tuuri esimene kontsert. Seal on palju asju, mida need inimesed ise ka veel ei tea, mida nad alles avastavad siin kohapeal. Lava on igaljuhul nii mega suur. Mina pole nii suuri ekraane oma elus näinud. See kõik on suurejooneline,» lisas ta.

Rokkbänd Bon Jovi alustas muusikamaailmas juba kaheksakümnendate alguses. «Aastal 1984 andis bänd välja oma esimese albumi, Ameerikas on nad absoluutne tipp kuni tänaseni, mujal maailmas samuti. Kõik ei saa endale lubada sellist produktsiooni ja lava, rääkimata rahvamassist,» sõnas Kreem.

Enne Terminaatorit esineb Bon Jovi soojendajana ka Soome bänd Santa Cruz. «Mina ei teadnud sellest bändist varem midagi. Kuid vaatasin internetist ja avastasin, et nad teevad väga ägedat rifipõhist rock'i. Küllaltki agressiivne ja äge bänd. Soovitan soojalt kohale minna juba nende kontserdi alguseks, usun, et seal on palju vaatamist ja kuulamist,» mainis ta.

Terminaatori fännid saavad bändi esinemisgraafikuga tutvuda SIIN.

Kuula intervjuud Jaagup Kreemiga: