Kuidas laulu-ja tantsupeo tuli terve kuu vältel järjest põleda saab?

Laulu -ja tantsupeo tuled on traditsiooniliselt süüdatud laulupeo hällist, Tartust. «Nii saab see olema ka sel korral. Kahel viimasel peol, aastal 2014 ja nüüd siis ka tänavu, on lauljad ja tantsijad leidnud ühise keele ning meele Eesti Rahva Muuseumi juures. Seal see tuli ka süüdatakse,» rääkis Weidebaum raadio Elmar hommikuprogrammile.

«Esimest korda süüdati tuld viiskümmend aastat tagasi, siis kui laulupidu sai saja viiekümne aastaseks, aasta oli aastal 1969. Tol korral süüdati see tuli Tartus, Peetri kiriku vastas. Selles kohas asub praegu laulupeole pühendatud mälestuskivi. Järgmine tuli süüdati aastal 1990, selle algatajaks oli Eesti Meestelaulu Selts, toona süütasid lauljad ja tantsijad tuld erinevates kohtades. Tantsijad hoidsid Helju Mikkeli taluõue poole ja lauljad Tartu kesklinnas laulupeo kivi juurde. Nüüdseks on leitud ühine ruum, mis mõlemaid pooli köidab. Eesti Rahva Muuseumi pargis on olemas kõik vajalikud elemendid - see on omaette keskkond, sel kohal on side Eesti ajaloo - ja kultuurilooga. Süütame seal tule 1. juuni hommikul kell 4.19, siis kui päike tõuseb,» rääkis laulu -ja tantsupeo teabejuht.

Weidebaum avaldas, et tule teekonnale läheb praktilistel kaalutlustel neli kuni viis tõrvikut. «Tule kandjad vajavad vahepeal puhastamist, seega tuleb aegajalt tuld ühest tõrvikust teise kanda, samuti ka gaasimahutid nendel ülearu kaua ei põle,» rääkis mees tõrvikute roteerumise vajadusest.

«Lisaks tõrvikutele läheb teekonnale kaasa ka eraldi gaasilatern. Laterna leiutasid Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise meeskoori mehed. See on vajalik, sest ainuüksi tõrvikutega igale poole ei pääse, näiteks siseruumidesse,» vihjas mees sellele, et tuli peab jõudma ka teatud Eesti kirikute ja muuseumiteni.

«Rahvarohkete kogunemiste jaoks on loodud ka kolmas tulealus. Selleks on mehekõrgune suur gaasi peal töötav tulealus, mille pealt on tuli ka kaugemale näha. Nii saavad inimesed suurematel kogunemistel ka tuld oma küünaldega kaasa võtta, et seda edasi viia näiteks oma lõkkesse või laternasse,» rääkis Weidebaum.

«Tule tulemine tähendab alati seda, et kui see alguses liikuma hakkab, on kaasatulijaid veidi vähem. Mida Tallinnale lähemale, seda vähemaks jääb kilomeetreid ja päevi, kasvab tule vägi ja kaasatulijate hulk on järjest suurem,» rääkis mees.

Weidebaum avaldas, et tule teekond saab olema tänavu erilaadne. «Juubelipeo eel on otsustatud, et tule tee saab olema veidi teistmoodi, kui harjunud oleme. Varasematel aastatel on tuld kandnud näiteks Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus või vabatahtlikud koorid. Sel korral anname tule maakondade endi kätte,» rääkis ta.