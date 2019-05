Elmari muusikauudised

Iseloomad said laiema avalikkuse tähelepanu seoses Eesti Laulu konkursiga, kus osaleti looga «Kaks miinust». Bänd tegutseb hetkel oma esikalbumi salvestamisega, mille ilmumist ja esitlusi on oodata sügisel. Pea kõik lood on salves, jäänud lihvimine ja huvitavate koostööde katsetamine erinevate külalismuusikutega. Elavas esituses Iseloomasid saab näha juba 1. juunil Kapa Festivalil. Rändaja rõõmustab kuulajaid kolmanda stuudioalbumiga

Laulu sõnade autor on Põlvamaa mees Andres Lehestik, meloodia on loonud Indrek Tammoja. Mahedalt rütmilises laulus annavad tooni akustiline kitarr, tšello ja kummastavad vokaalid.

Ansambli Öösorr uue plaadi salvestamine on täies hoos ja bändiliikmete sõnul saab värske loomingu saatel nii naerda, nutta kui tantsu lüüa. Öösorri uus suvelaul «Õis mu rinnas» on tantsuline pala, mis sobib kõigile, kes kavatsevad sel suvel mööda kaunist Eestimaad ringi rännata, sõpru külastada ja külapidudele kontvõõraks sattuda.

Sõnad, viisi ja seade on teinud Sulliwan. Pärimuslaulja Maarja Soomre uues loos on ühendatud hip-hop ja jazz

Maarja sõnul on «Peopesa» kevadöine unetus: hetk, mil oled aru saanud, et keegi on end su südame külge kinnitanud. Kuid mida selle tundega peale hakata? Peas on tuhat küsimust ja nimetut emotsiooni, millele ei julge ega oska vastuseid küsida. Aga und ei tule ega tule ja homme peab jälle vara ärkama. Seega ei jää muud üle, kui oma mõtted välja kirjutada, et saaks ometi uinuda.





Öed andsid välja videosingli «Suvemees»