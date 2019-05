Rasmus Rändvee: laulukirjutamine on väga intiimne tegevus

Laulja Rasmus Rändvee rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et muusikaloomise tõttu on ta ligikaudu aastajagu avalikkuse eest eemal olnud. «Ma ei teagi täpselt, miks see nii on läinud. Olen tahtnud pakkuda hästi kõrget kvaliteeti. Ja kui juba pakkuda, siis tahan ka pealekauba midagi head anda,» tunnistas Rändvee.

Muusik rääkis magamisest ja unenägudest. «Näen unenägusid, kuid probleem selles, et need kipuvad mul hommikuks meelest minema. Tuleb ette ka õudusunenägusid. Ükskord kogesin unes, et olin muutumas halvaks inimeseks ja pidin end kõrvalvaatajana päästma hakkama,» muigas laulja ja lisas, et teisttüüpi õudusunenäod on tal seotud pimedusega. «Ma kardan pimedust. Olen näinud pimedat õudusunenägu ja see on päris veider fenomen,» mõtiskles Rändvee raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik rääkis, et ta on unes ka muusikat kirjutanud. «Mõnikord on sellel täitsa nähtavad viljad. Samas, tihtipeale on nii, et see, mis me unes näeme, on taaskasutus meie elust ja meie kogemustest. Olen kirjutanud oma unenäos loo «Bille Jean» ja seejuures väga õnnelikuna üles ärganud mõttega, et «küll sai hea lugu loodud». Jooksin siis klaveri juurde ja mõtlesin, et «oota, siin on nüüd küll midagi tuttavlikku». Ja selliseid asju on juhtunud mitu korda tegelikult,» muigas Rändvee.

Rändvee lisas, et suurmeister Michael Jackson'i poolt tuntuks lauldud «Billie Jean» kuulub tema akustilise kava võtmenumbrite hulka. «Ma suhtun coverite'sse hästi. Ka «Billie Jean'i» näol võin öelda, et minu jaoks on see muusika kuldvara. Cover'eid peab lihtsalt väga hästi tegema. See lugu on originaalis meisterlikult lauldud, seega hea cover'damine on hirmsalt suur suutäis ja on parim, kui lähenen sellele oma visiooniga,» rääkis laulja.

«Kui rääkida enda muusika kirjutamisest, siis mulle meeldib katsetada ja proovida, näiteks ka seda, kellega mulle meeldib koos muusikat luua. Oluline on leida õiged inimesed,» rääkis laulja ja tõi siin paralleele inimsuhetega.

«Samamoodi, nagu paljud inimesed on suhtes kõigepealt ühe ja siis teisega ning võibolla alles kolmandaga hakkavad klappima. Muusikaga on ka nii. See on väga intiimne tegevus. Tuleb leida inimesed, kellega leiad ühise meele ja keele,» avaldas Rändvee ja lisas, et just see viimane on võti kõige küpsema loomingu saavutamiseks.

Hiljuti avaldatud singli pealkirjaks on «Kas süda veel lööb?». Muusik rääkis, kuidas ta käesoleva loomingulise lahenduseni jõudis. «Käisin siin ja seal. Olin Nuustakul ja Londonis ning tee peale jäi ka Helsingi. Käisin proovimas erinevate lauljukirjutajatega, et näha, kellega hästi klapib. Helsingist leidsin kaks väga andekat kirjutajat, kellega oli aega ka sõbraks saada. Rääkisime läbi, mis meile meeldib ja nii hakkas otsast see lugu sündima,» lisas Rändvee.

Muusiku sõnul võttis värske singli kirjutamine aega kaks päeva ja esialgu oli see loodud inglisekeelsena. «Maian Kärmas kirjutas sellele hiljem nii head eestikeelsed sõnad, et mõtlesin, et kui kunagi on aeg teha kannapööret eestikeelse muusika kasuks, siis nüüd on just ideaalne aeg,» avaldas laulja.

Rändvee lisas intervjuu lõpus, kellele tema süda täna kõige kiiremini lööb. «Kõige kiiremini panen ma ise oma südame tööle, näiteks siis kui maratoni jooksen,» naeris Rändvee. Ta lisas ka seda, et tema suurimaks südamesõbraks on tema elukaaslane Eva, kes on talle toeks olnud juba muusikukarjääri algusaegadest. «Ta on olnud minuga nii kergematel kui raskematel aegadel,» tunnistas laulja.

Kuula intervjuud ja Rändvee uut lugu SIIT: