Laura Põldvere: õigetel hetkedel tulevad õiged inimesed meie ellu

Laura Põldevere rääkis raadio Elmar hommikuprogrammile, et saabus hiljuti Ladina-Ameerikast, täpsemalt Kuubalt. «Viimase kaheksa kuu jooksul oli see mulle esimene puhkusereis. Ma reisin küll palju, kuid ülejäänud reisid on olnud seotud peamiselt muusika ja minu tööga,» rääkis laulja.

Muusik kinnitas, et reisimine tema loometööd ei pidurda, pigem annab see lisainspiratsiooni ja värskendab. «Kui tarvis, siis luua saab ju alati. Olen salvestanud ühe loo isegi lennuki tualettruumis,» naeris Põldvere ja lisas, et see sai tehtud küll kiirmeetodil ja raadioeetri kõlbulik see mõistagi polnud.

Põldvere lisas, et armastab reisimist läbi selle erinevate variatsioonide. «Kuubal käisin lennukiga, bussiga oleks olnud sinna sõitmine liiga raskendatud ja ilmselt ka aeganõudev. Lennukiga lendamise pärast ma ei pabista, kuid mulle meedib ka autoga seigelda. Näiteks Kuubal sain sõita väga vanade vene ja ameerika autodega. Nendega oli tore ringi vurada, üle 50 km/h nad välja ei võtnud, seega kiiruse ületamine oli seal küllaltki keeruline,» muigas ta.

Laura Põldvere rääkis raadio Elmar stuudios oma uuest singlist «Keerleme» FOTO: Kalle Veesaar / Erakogu

Põldvere uus singel räägib samuti vuramisest, pöörlemisest ja kiirest elutempost. «Laul on loodud Daniel Reinaru poolt. See räägib elust, kuidas me tiirleme ja keerleme ning õigetel hetkedel tulevad õiged inimesed meie ellu,» lisas ta. Laulja sõnul on uus lugu muusika poole pealt lihtsa alatooniga, kuid sõnade tähendus on sügav.

«Minu stuudio poisid mõtlesid lausa kümmekond minutit, millest see lugu räägib ja mida see nende jaoks tähendab. Tavaliselt nad nii sentimentaalsed ei ole,» rääkis laulja oma kolleegidest.

Uus singel on originaalis tantsulise rütmiga, kuid tänaseks on salvestatud loost ka aeglasem versioon. «Tegime laulust ka akustilise variandi, mõeldes nendele, kes jalga keerutada ei taha. See on juba YouTube kanalis ka üleval,» kinnitas muusik.

Põldvere avas mullu suve lõpus oma fännitoodete poe ja laulja tunnistas, et antud valdkond on avanud tema silmi ka teiste artistide fännitoodete suunas. «Ma olen hakanud armastama ka teiste lauljate fännitooteid. Näiteks hiljuti käisin Pariisis Robyn'i kontserdil, kes ei ole pikka aega lavadel esinenud. Sain sealt endale ka Robyn'i t-särgi ja ma olen selle ostu üle väga uhke,» rääkis Põldvere.

