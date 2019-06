Liisi Koikson: ärme kritiseeri inimesi esmamulje põhjal

Koikson rääkis, et tema uus muusika on läbi põimitud hiljutiste isiklike kogemuste ja emotsioonidega. «See on mõtteline jätk Londonis elatud ajale, kus ma õppisin, elasin ja kogusin inspiratsiooni. Seetõttu on see materjal ka inglisekeelne. Lihtsalt tundus, et see oli kuidagi õige otsus seekord,» lisas ta.

Laulja sõnul on tema uude loomingusse kirjutatud nii aastatetagust südamevalu, kuid samas leiab uuelt lühialbumilt ka rõõmsamaid ja rütmikamaid lugusid. «Ma tundsin, et see südamevalu tuli lihtsalt välja öelda endast, eesmärgiga edasi minna teatud hetkest. Kuid plaadile on koos Sander Mölderiga ka üks tantsulugu tehtud, selle pealkiri on «Can't Stop Dancing». Sander on andekas produtsent ja DJ. Valisin tantsuloo esiteks seetõttu, et praegu ju kevad ja peagi ka suvi käes, ma tundsin, et see toimiks hästi. Lisaks ma tahtsin, et mul endal oleks üks selline tantsulugu, mille järgi mul endal oleks hea tantsida. Tavapäraselt minu ampluaas ju taolisi lugusid pole, õnneks Sander leidis minu demole õige vormi ka maitse,» selgitas laulja.

Raadio Elmar saatejuhid ja Liisi Koikson koos oma bändiliikmetega. FOTO: Raadio Elmar / Raen Väikene

Koikson tunnistas, et on oma muusikukarjääri jooksul kokku puutunud erinevat liiki žanritega. «Olen teinud hästi palju erinevaid stiile, võibolla mõnele asjale oleks pidanud isegi ära ütlema. Samas, ma arvan, et kõik erinevad žanrid on muutnud mind selliseks, nagu ma praegu olen,» mõtiskles muusik ja lisas, et isegi kui mõnikord ei tule kõik välja nagu peab, tasub meeles pidada, et arengu mõttes võib ka väike nüanss olla olulise tähtsusega.

«Olen kokku puutunud nii folk- kui ka jazzmuusikaga, see teebki mind eriliseks. Kui hakkan enda lugusid looma, haaran oma varasemast kogemusest palju kaasa. Muidugi meelega ei pane ma midagi sisse, lihtsalt seal on teatavad mõjutused,» rääkis Koikson oma loomingust.

Laulja lisas, et tantsulugudega pole ta just tihti kokku puutunud. «Mulle on neid pakutud, kuid enamikel juhtudel pole need lihtsalt kõnetanud mind. Siin ongi vastus nüüd, ma lihtsalt pidin ise selle õige loo valmis kirjutama,» muigas laulja ja mainis, et lisaks meloodiale said loo «Can't Stop Dancing» puhul määravaks ka sõnade tähendus. Värske singli sõnad on kirjutanud Koikson ise ja tegi seda peamiselt tuntud sõnade autori Maian Kärmase õhutamisel. «Sellega tuli lihtsalt algust teha! Enda kirjutatud tekst jookseb enda suus ju kõige paremini,» tunnistas laulja.

«Tahtsin sõnadesse panna rohkemat kui lihtsalt tantsimise temaatika. Üheltpoolt tahtsin öelda, et ärme võta midagi liiga tõsiselt. Teiselt poolt on minu sõnum see, et ärme kritiseeri inimesi lihtsalt esmamulje põhjal. Kõik teevad vigu,» rääkis Koikson. Tema sõnul on ka uue loo mõte see, et kui midagi läheb veidike viltu, tuleks see endast välja tantsida.

Muusik mainis, et on enda suhtes üsna kriitiline. «Ma eeldan endalt päris palju. Ma teen muusikat koos tõeliste professionaalidega ja minu selja taga on alati väga tugev tiim. Ma tahan olla nende vääriline. Ma soovin tunda, et olen õigustatult nende kambas,» tunnistas ta ja lisas, et mõõdukas kriitika on mingis mõttes isegi kasulik.

Koikson rääkis hommikuprogrammis ka sellest, kuidas on olla bändijuht ja liider oma muusikalises kollektiivis. «See on suur küsimus, eriti, kui sa oled ainuke naisterahvas selles bändis. Ma üritan kõikidele pigem meeldida ja tahan, et bändi liikmed oleksid rahul ja õnnelikud. Minu eesmärk on see, et ma ei taha pingeid prooviruumi,» samas lisas ta, et kvaliteetse lõpptulemuse huvides on vaja teinekord ka asju välja öelda.

Elmar LIVE stuudios esitas Koikson loo «Can't Stop Dancing». «See lugu on siin stuudios akustilises võtmes. See on veidi pehmem, kui Sanderi loodud versioon. Sobib hästi hommikutundidesse,» rääkis Koikson.

Koos Koiksoniga musitseerisid Elmar LIVE stuudios Raun Juurikas ja Martin Petermann.

Kuula intervjuud SIIT: