Põnev! Just need on Tanel Padari kõige lemmikumad eestikeelsed laulud läbi aegade

5. Fix «Grammofon»

«See on üdini positiivne meeleolu, mis selle looga edasi antakse! Mulle on Fix'i lood alati meeldinud. Need puudutvad mind siiani ja Fix'i kohta võib öelda, et see on meie oma Rolling Stones,» rääkis Padar.

6. Miljardid «Imeline»

«Mulle väga meeldib selle loo sound ja mulle väga meeldib Marten Kuninga eesti keele valdamine, need tekstid! Siis need Raul Ojamaa kitarrisoundid ja produktsioon. Kõik see on kuidagi nii värske, aga samas täis elukogemust,» jätkus Padaril vaid kiidusõnu.

7. Lenna «Kolm korda»

«Sest Lenna on inimesena, naisena, emana, artistina nii vinge....ma vaatan teda mõnes mõttes justkui iseennast. Ta on ka suutnud teha elus väga palju erinevaid asju ja mõtlen just muusikaliselt. Ma tõesti väga kõrgelt hindan ja austan teda. Tema uus tulemine on olnud võimas. Neid tohutu kiirendusega starte on olnud lahe vaadata. Koostöö Mihkel Rauaga, Vaiko Eplikuga või nüüd siis paljuski Raul Ojamaaga, need on olnud väga viljakad projektid! Ja kui teda kontserdil kuulata ja vaadata - no see on täiesti uus tulemine, mis praegu temaga toimub,» selgitas Padar.

8. Genka «Jeesus Presley»

«Genka on muusikataevas isegi minust kauem olnud. Valikut tema lugude seast on väga raske teha. Ma ütlen seda, et Henry Kõrvits on lihtsalt geenius ja täiesti uskumatu inimene. See, mis moodi ta valdab eesti keelt ja sõna ja kuivõrd intelligentne peab inimene olema, et selliseid tekste kirjutada! See on müstiline. Ta on inimesena ka väga tore ja ma naudin igat meie vestlust ja koosveedetud hetke. Teda ma ei oleks suutnud sellest nimekirjast välja jätta. Ta on oluline Eesti räppmuusika grand old man,» kirjeldas Padar Genkat.

9. Kõrsikud «Suuda öelda ei»

«Tegemist on ääretult armsate inimestega. Bonzot ma tean sellest ajast, kui ma olin väike poiss. Me oleme mõlemad pärit Virumaalt. Jaan Pehki ma tean sellest ajast, kui ma Tallinnasse läksin saatesse «Kaks taksti ette», tema käis siis juba Georg Otsa koolis ja me saime seal tuttavaks. Alari Piispea teab isegi minu vanemaid, veel sellest ajast kui mina olin veel pudikeelne päterdis. Aga miks Kõrsikud? Paljuski on see valik seotud meie ühise ettevõtmisega. Me käisime koos tuuril, mis kandis nime «Vallatud vestid ja Kõrsikud», see oli mu elu üks kõige lõbusamaid tuure. See oli igas mõttes vahva! Nende soojus, mis lava pealt kiirgas - mul oli nii hea meel, et ka mina sain olla selle ilusa kiirguse sees. Nad on äärmiselt sümpaatsed, toredad mehed ja muidugi suurepärased muusikud,» rääkis Padar.

10. Jaak Joala «Suveöö»

Tegelikult on mulle alati meeldinud lugu «Vildist kübar» Joala esituses. Kuid see laul pole ju Eesti lugu, see on lääne cover. Lauluga «Suveöö» meenus mulle aga seik seoses saatega «Eesti otsib lemmiklaulu». Jaak Joala oli see mees, kes ütles toona produtsentidele, et ta sooviks väga, et «Vildist kübarat» ja «Suveööd» laulaks Tanel Padar. See oli tema soov ja see oli ka põhjus, miks ma selle loo siia nimekirja valisin. See lugu ja põhjus on mulle mõlemad väga olulised. Jaak oli väga tore inimene ja me veetsime väga palju toredaid hetki koos. Kuulasime koos palju erinevat muusikat ja arutlesime elu üle ka üldisemalt. Ta oli ka ääretult konkreetne. Kui ma mõnda oma uut üllitist või demojuppi talle mängisin, siis ta mõtles kõva häälega. Mõnikord oli ka valus kuulata neid kommentaare, kuid tagantjärgi mõeldes oli kõik väga õige. Ma näiteks salvestasin oma loo «Lootusetus» demo tema juures kodus,» meenutas Padar Joalat.

Kuula saadet siin: