Elmari muusikauudised

Põhja Konna öökontsert on osa Viljandi Hansapäevade programmist ning selle ajal paisatakse müüki piletid Põhja Konna järgmise albumi esitluskontserdile, mis toimub 27. detsembril Alexela Kontserdimajas.





Laura Põldvere uus singel on inspireeritud aastast 2020

Laura Põldvere avaldas uue singli «Keerleme», mis on esimene lugu lauljatari 2019. aasta lõpus ilmuvalt albumilt.

Laura lubas, et uus muusika saab olema mõnusa vibe'iga. «Uus ja tantsuline stiil, põnevad ja värsked koostööd, erinevad heliloojad nii Eestist kui ka välismaalt,» kirjeldas ta.

Uuele albumile on tulemas kolm lugu, mille on loonud Soome popmuusikamaastikul hiidlaineid lööv Sugarhouse Publishing.

Laura värske muusika on inspireeritud aastast 2020, täpselt nagu kunagine Sven Lõhmuse hitt, mis rääkis tulevikust, kuid täna on saanud reaalsuseks.

«Keerleme» muusika ja sõnad on kirjutanud Daniel Reinaru produktsiooni taga on Johannes Lõhmus.

Värske laul tähistab Laura karjääris suurt muudatust, sest 15 aastat kestnud koostöö Sven Lõhmusega saab sellega läbi.





Vaiguviiul andis välja Mikronite topeltsingli nii vinüülil kui CD'l

Plaadifirma Vaiguviiul alt ilmus hinnatud biitbändi Mikronid topeltsingel, mida saab kuulata nii CD-l kui ka kahel 7-tollisel vinüülil.

1960. aastate keskel loodi briti biitansamblite eeskujul kümneid kitarridel ja trummidel põhinevaid bände ka Eestis. Teiste seas sai 1965. aastal alguse Tallinna 42. keskkooli poiste kitarristide ansambel – Mikronid. Kuigi algul mängiti The Beatlesi, The Rolling Stonesi, The Holliesi jt palu, siis mõne aja pärast hakati vähehaaval ka oma loominguga katsetama. Mikronid tõusid laulja Heiki Johannsoni käheda hääle ning tema ja laulva trummari, Gunnar Grapsi orginaalmuusika poolest selgelt paljude omasuguste seast esile.

Helistuudiosse jõudsid Mikronid kahel korral – 1969. ja 1973. aastal – mõlemal korral salvestati ports lugusid, ehkki eri aastate palad erinevad üksteisest tuntavalt. Mõned neist on säilinud ja on nüüd digitaalselt taastatuna ja remasterdatuna pressitud kahele 7-tollisele vinüülplaadile. Teiste seast leiab sealt armastatud lood, nagu «Istun aknal» ja «Imelik masin». Selle eksklusiivse topeltsingli tiraaž on limiteeritud.

Plaati saab tellida Vaiguviiuli e-poest: www.vaiguviiul.ee.

Lisaks on plaat peatselt hästi varustatud muusikapoodides ja Apollodes üle Eesti.





Reet Linna esitles kogumikplaati

Reet Linna kirjutas oma esimesed laulutekstid ansamblile MERL, mille liige ta ka ise oli. Kokku on Reet loonud üle kolmesaja lauluteksti mitmetele Eesti ansamblitele ja artistidele.

Ahjusoojale kogumikule mahtus 65 laulu, seal leidub nii duette kui soolopalasid ning ka teiste poolt esitatud lugusid, millele Reet on loonud sõnad.

Reet Linna teatas sedagi, et tema kogumiku ilumumine innustas korraldama ka kontserte. Nii toimuvad septembrikuu lõpus Tallinnas, Tartus ja Pärnus kontserdid, kus kõlavad Reeda laulud, kuid tema sooviks oli et neid lugusid esitaksid seal noored solistid. Nõnda astuvadki lavalaudadele Karl-Erik Taukar, Genka, Birgit, Noorkuu, Robert Linna, Kaire Vilgats ja Dagmar Oja, ansamblit juhib René Puura ning esineb ka Karl Madis.





Ilmus Rasmus Rändvee esimene eestikeelne singel «Kas süda veel lööb?»

Rasmus käis Elmari hommikuprogrammis külas oma tegemistest rääkimas. Muusik jutustas, kuidas ta käesoleva loomingulise lahenduseni jõudis. «Käisin siin ja seal. Olin Nuustakul ja Londonis ning tee peale jäi ka Helsingi. Käisin proovimas erinevate lauljukirjutajatega, et näha, kellega hästi klapib. Helsingist leidsin kaks väga andekat kirjutajat, kellega oli aega ka sõbraks saada. Rääkisime läbi, mis meile meeldib ja nii hakkas otsast see lugu sündima,» lisas Rändvee.