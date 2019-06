«Maalides head» oksjon toimub taas! Vaata, millised näevad välja tuntud Eesti saatejuhtide joonistused

Alates tänasest on võimalik endale soetada kauneid maale, mis on loodud Eesti suuremate meediakanalite saatejuhtide poolt. Tuntud raadio- ja teletegijad said sarnase loomingulise lähteülesande - kõik pidid joonistama teemal «Lapsepõlv». Oksjonil võib näha kaunist loomingut, teiste hulgas on oma kunstimeelse panuse andnud saatejuhid Piret Laos, Reet Linna, Kristjan Jõekalda ja Anu Välba. Oma pildi joonistas ka raadio Elmar õhtuse vööndi saatejuht Priit Rand.