Heidy Tamme: peaasi, et rahvas oleks lähedal ja kõigil rind heliseks

Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkis laulja Heidy Tamme oma lemmikmuusikast. «Ilusatel suvehommikutel meenuvad mulle lood, mis seotud minu enda noorusajaga. Pean silmas Horoskoobi aegu, kus esitasime ilusaid meloodilisi šlaagreid, populaarmuusikat,» rääkis Tamme ning nimetas parimate näidete hulka hittlood «Õnne tipul», «Pühapäev» ja «Meie kaks».

Tamme tunnistas, et Horoskoobi uus tulemine tekitab temas vaid positiivseid emotsioone. «Loomulikult on mul hea meel selle üle! Käsmus tegime hiljuti ilusa Horoskoobi kontserdi ja mul on suur rõõm, et nii kihvtid noored muusikud on asja taas üles tõstnud,» vihjas Tamme noortele Horoskoobi nimelise bändi liikmetele, kelle hulka kuuluvad Martin Trudnikov, Peter Põder, Martti Laas, Meelis Tinno ja Jaanus Salm.

«Nad toovad jälle au sisse selle suure muusikadžungli, mis koosneb peamiselt kuuekümnendatest pärit šlaagritest. Inimesed kohe lustivad ja laulavad nende lugude saatel. Ma olen väga rõõmus, et mind on kaasatud sinna koosseisu. Niikaua, kuni mu suu matsub ja jalg tatsub, ma laulan ikka edasi. Tänagi lähen nende noorhärradega lindistama. Noored muusikud on minu nooruse tagasi toonud,» rõõmustas Tamme.

Muusik rääkis, et tema repertuaar on läbi aastate olnud pikk ja põhjalik ning seetõttu ta pole teiste lauljate loomingut kippunud esitama. «Pigem tunnen, et laule on jäänud isegi laulmata, sest pole esinemiskavadesse lihtsalt ära mahtunud. Kui olengi pidanud kellegi teise lugusid esitama, siis peamiselt olen teinud seda helilooja enda soovil. Meil on kõigil nii palju repertuaari olnud, et me ei tunginud väga teiste laule laulma. Ma olen väga rahul oma repertuaariga,» kirjeldas Tamme.

16. juunil, pühapäeval on võimalik nautida Heidy Tamme esinemist Lõuna-Eestis, Pärnaõie talus. Kontsert kannab pealkirja «Heidy Tamme kevadkontsert» ning kahetunnise kava sisse mahub nii erinevat maailmamuusikat kui ka valikut Horoskoobi aegsest repertuaarist.

«Tantsime, laulame ja lustime täiega! Peaasi, et rahvas oleks minu lähedal. Ma loodan, et see õhtu saab olema väga soe. Ma tahan, et kõigil rind heliseks ja nad laulaksid minu laule edasi hiljem ka koduteel,» lisas Tamme eesoleva esinemise kohta.

Intervjuud Heidy Tammega on võimalik kuulata SIIT: