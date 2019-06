Ansambel Iseloomad Raadio Elmar LIVE stuudios: uue singli sõnade autor on Marten Kuningas

Ansambel Iseloomad kogus laiemat tuntust tänavuselt Eesti Laulu võistluselt, kus bänd esines poolfinaalis looga «Kaks miinust». Bändi liikme Siim Randveeri sõnul finaalist väljajäämine neid kurvaks ei teinud. «See ei teinud meelt mõruks, me ei läinud sinna ju võitma, läksime mõnusalt osavõttu nautima,» rääkis Randveer Eesti Laulu kogemusest.

Saabuval sügisel ilmub koosseisul album, mille raames on enamus lugusid juba valmis ja paigas. Hetkel käib viimane lihv materjali kõlapildi töötlemisel.

Raadio Elmar LIVE stuudios esitleti lugu «Ära tee skandaali», mis on peagiilmuvalt albumilt juba teine singel. Stuudios esitatud lugu esitati akustilises võtmes, bändil olid kaasatud kontrabass ja akustilised kitarrid. Laulmises osalesid ka taustalauljad Evelin Kivi, Helena Virt ja Signe Hansen.

«Uue laulu sõnade autor on Marten Kuningas. Stuudios olles saime aru, et oleks vaja veel sõnu juurde kirjutada ja seetõttu laulu teises pooles olevate sõnade autor olen mina ise,» avaldas ansambli Iseloomad liige Siim Randveer, kes on varasemalt Marten Kuningaga Miljardite raames koostööd teinud.