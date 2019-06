Pille Pürg: minu visiitkaart on Anne Veski parodeerimine

«Siin ei ole midagi kommenteerida. Mul poleks mitte midagi selle vastu, kui Tõnis Mäe esituses olev «Koit» oleks Eesti hümn. Tegelikult see on juba hümn! Selle loo esimesed taktid tekitavad minus tunde, millega ihukarvad lähevad kõik püsti. See laul pole meelelahutaja, vaid meele kokkuliitja. Praegusel ajal, kus kõik keevad ja podisevad ning igaüks läheb omas suunas, rahvas on kuidagi lõhki ja kaugenenud üksteisest. Just praegu oleks seda kokkuhoidmist vaja. Ma loodan, et sel suvel laulukaare all võetakse taas see «Koit» üles. See on lugu, mida iga päev ei kuula ja pole vajagi,» tunnistas näitleja.

6. Jaak Joala «Suveöö»

«See on kordumatu armastuslugu. Arne Oit on loo autor ja ta on Eesti estraadimuusika alustala. Tal vist ei olnud mitte ühtegi laulu, mis ei saanud hitiks. See lugu toob mulle pisara silma. Kes on seda suurt ja mõnusat tunnet ise kogenud - see tuletab midagi selle looga meelde. «Suveöö» ei jäta mind külmaks ja samuti ei jäta mind külmaks ka Joala esitus,» avaldas Pürg.

7. Ott Lepland «Kuula»

«Mina tunnen Otti juba sellest ajast, kui ta oli kümne aastane. Ta mängis pearolli Vanalinna Stuudio etenduses «Kommipoodi ära eksinud». See oli raske materjal ja väga raske tükk. Kuid meile teatas ta juba seal lava peal, et temast saab staar. Vahepeal kadus ta ära, siis tuli välja «Kaks takti ette» saates, kuid sealt ta ei jõudnud edasi. Seejärel tuli «Eesti otsib superstaari» ja seal ta pani ennast maksma. Nüüd kui me oleme kohtunud, siis olen aru saanud, et tagasihoidlikumat meest annab otsida. Laul «Kuula» on aga Oti visiitkaart. Seda lugu kuulates peab minema selle loo sisse ja päriselt kuulama - nii nagu Ott ka ütleb oma loodud sõnades. See on võimas laul, sel on võimas tekst ja kogu mõte on võimas! Lavastajad, teile üks vihje, Ott on väga hea näitleja, kaasake teda rohkem oma lavastustesse,» rääkis Pürg Ott Leplandi kohta.

8. Karl-Erik Taukar «Ei»

«Taukar on suur leid Eesti muusikas. Ja tegelikult mitte ainult muusikas. Ta sai ju sel aastal ka parima meessaatejuhi tiitli. Kihvt noor mees! Igati soliidne ja hea sõnaga. «Ei» on konkreetne lugu ja ta on alati laulus sees. Tore, kui inimene valdab nii laulu kui sõna. Ta on tõeliselt elegantselt sulandunud meie muusikasse,» lisas Pürg.

9. Code One «On küll hilja»

«See laul on aastast 1996 ja see sai kohe alguses suureks hitiks. Seda sai kuulda tõesti igalt poolt. Lugu on Koit Toome üks esimesi suuri hitte. See on ilus laul ning sel on ilus meloodia, väga meeldejääv. Pealkirjast «On küll hilja» sai ju isegi kõnekäänd. See lugu mängib tegelikult kenasti siiamaani. Vot on nii, et mõned asjad lihtsalt jäävad ja mõned ei jää,» märkis Pürg.

10. Artur Rinne «Vana frakk»

«Rinne oli omal ajal üks suurimaid rahva lemmikuid. Ja hiljem, kui ta teles töötas, siis tegi ta ka mitmeid saateid ja filme, mis on õnneks säilinud tänapäevani. See lugu meeldib mulle! See on ühtepidi kurb lugu, kuid teistpidi ka rõõmus. Mina avastasin selle oma jaoks estraadietenduses «Ja mida teile, palun?», mis me kevadel lavadele tõime. Ütleksin, et selles etenduses sai see laul Mait Trinki esituses uue elamise, Mait laulab seda väga kenasti,» rääkis Pürg.

Kuula intervjuud Pille Pürgiga SIIT: