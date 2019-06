Elmari muusikauudised

Ansambel Kala tuli Kiviõli Motofestivaliks kokku

Bändi pressiteates on kirjas: «Seitse aastat pole Kala sõbrad saanud oma lemmikrooga maitsta. Nüüd on kasinuse ajad möödas ja ansambel Kala on oma come back’iga veelgi maitsvamana tulemas.»

Ansambli Kala moodustavad:

Laul – Sepo Seeman Kitarr ja möla – Venno Loosaar Laul ja flööt – Priit Valkna Kitarr – Ain Varts Bass – Andrus Uutsalu Trummid – Meelis Kasepalu Tromboon – Ivar Kiiv Trompet – Simmu Vasar Heli – Marek Ellermaa

Bänd on valmis saanud ka uue loo «Kala tee», mis toetub Lenny Kravitzi, AC/DC ja Onu Tik-Taki loomingule.



Festival Mägede Hääl 2019 rõõmustab melomaane kireva muusikavalikuga

29. juunil toimub Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumi alal kolmandat korda muusikafestival Mägede Hääl. Festivalil kaevutakse tööstusjärgse muusikavälja sügavikesse, avatakse uus skeitpark ja pakutakse elamusretki üle terve Ida-Virumaa. Festivalil esineb ligi 40 artisti, teiste seas kodumaised muusikud Anna Kaneelina, Mart Avi, Velly Joonas, Yasmyn ja Mick Moon, Briti duo Rezzett ning Ukraina bänd Chillera. Koos Mägede Hääle festivaliga avatakse kaevanduspargis skeitpark, kus päeval saab betoonist sõidurajal rulatada ja õhtul Tallinna Haigla Rulapargi skeidispetsidest dj-de Kristopher Luigendi, Ats Luige ja Jan Tomsoni settide saatel tantsida. Mägede Hääl 2019 ajakava avaldatakse juunikuu jooksul.



Liis Lemsalu «Tähed me jalge all» sai tantsulise remixi

Elektrooniline duo Púr Múdd tegi Liis Lemsalu värskeimast loost «Tähed me jalge all» tempoka suvise remixi.

Púr Múdd ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Toomiste rõõmustavad esmase koostöö üle Lemsaluga: «Olime positiivselt üllatunud, kui Liis meiega ühendus võttis ja hakkasime remixiga katsetama. Originaal oli juba väga julge ja meeldejääv, kuid siiski saab alati teha natuke tantsulisema variandi ja just seda me ka tegime. Meie nägemus on teie ees ja loodame, et see lugu kõnetab ning on ideaalne kaaslane, millega soojenevatele ilmadele vastu minna.»

Liisi jaoks on uus versioon ideaalne suvepäeva lugu, mis sobib nii varajasse hommikusse kui ka värvilisse õhtusse.



Elina Nechayeval ilmus video loole «La voce dell’alba»

Elina Nechayeva avaldas 31. mail muusikavideo «La voce dell’alba» (eesti keeles «Koidu hääl»).

Itaaliakeelse pala esmaesitlus toimus veebruaris konkursi Eesti Laul 2019 finaalis.

Loo autorid on Timo Vendt, Mihkel Mattisen, Elina Nechayeva, Ksenia Rossar ning muusikavideo režissöör on Mikko Harma (Cuba Films).



Lepatriinu ehk Triinu Paomets avaldas oma esimese eestikeelse singli «Öökull»