Ultratriatlonist Rait Ratasepp: olen end ise nullist üles töötanud

4. Jaan Tätte «Ojalaul»

«Nii palju kui ma olen välikontserdil käinud enne, kui ta aja maha võttis siin vahepeal, siis ma kohe mitmel korral sattusin temaga seotud kontserditele ja see «Ojalaul» oli seal nagu põhiline. Siis need tudengipäevade raames öölaulupeod, seal ta laulis ka seda laulu. Kuidagi mõnus laul, just see sõnum ja just see, et ma olen väga palju kukku puutunud selle looga, seetõttu ta mulle ka nii väga meeldib,» kirjeldas mees.

5. Põhja-Tallinn «Meil on aega veel»

«Ma kõiki oma tegevusi hindan puhtalt selle pilgu alt, et kas see on väärt minu aega või mitte. Kui tuleb mingi lisaasi, mis ma oma tegemiste kõrvale võtan, siis mõtlen, et kas see on seda väärt ja kas ma saan selliselt, et see ei mõjutaks minu perega koos oldud aega ja eriti veel Rasmusega koos oldud aega. Mulle ennekõike meeldibki see laul, kuna laulu sõnum on väga-väga täppi minu tegemistega,» selgitas Ratasepp lugu.

6. Mari Pokinen «No näed»

«Ma isegi ei tea, kuidas ma esimest korda kuulsin seda, aga kuidagi häguselt on isegi meeles, et kuskilt kellegi sotsiaalmeedia kaudu või kuskil keegi kuulas ja siis ma kuulasin kohe järgi ja tol hetkel mulle väga meeldis. Seda laulu raadiost kuidagi väga tihti ei kuule ja mõne asjaga ongi see võlu, et kuna sa seda väga tihti ei kuule ja kui ühe korra siis kuuled, siis ta nagu jääbki meeldima. Palju on ju selliseid laule, mis on Eestis popid mõnda aega ja leierdatakse raadios nii läbi, et lõpuks sellist feelingut ei teki, kui siis, kui sa esimest korda kuulasid seda. Ja kuna mul enamasti ongi, et neid laule, mille ma täna välja valisin, ma kuulan väga harva, siis nad ongi väga erilised,» ütles mees.

7. Tanel Padar and The Sun «Võta aega»

«Tema muusika on alati selline väga särtsakas. Selles laulus on ka väga hea sõnum sees, aga ma lihtsalt valisin selle sellepärast välja, et ma mäletan, et ma olen vist 14 ultratriatloni jooksul kuulanud muusikat ühe korra ja see oli siis Šveitsis 2017. Just sellisel ajal, et ma olin öösel üksi raja peal ja siis kui ma kuulasin seda, ma ei olnud eelnevatel päevadel kuulanud, aga palusin tiimil anda, siis nagu oli see laul peal ja kuidagi jäi meelde ja tekitas kuidagi võimsa tunde ja emotsiooni ja ta jäi kuidagi kummitama,» meenutas Ratasepp.

8. Ott Lepland «Kuula»

«Võib-olla viimane kord, kui ma Eurovisiooni vaatasin oligi siis, kui Ott seda laulu laulis. Ma arvan siiamaani, et see on üks võimsamaid esinemisi Eesti Eurovisiooni tähenduses. Aga kogu teema tuleb ikka selle peale, et kui sa kuulad teda lives seda laulmas, siis see on võimas, mis hääl ja kuidas ühe lauluga on võimalik nii palju võimsaid emotsioone kuulajas tekitada,» rääkis mees.

9. Jäääär «Lumevärv»

«See on mul sellest ajast hästi meeles, kui ma oma elukaaslasega tutvusin. Vist esimene kontsert, kus me Pärnus käisime, sellises väikses kohas, seal see esineja esines ja see laul jäi kuidagi sellest korrast meelde ja kuidagi on ta seotud ka minu tegemistega,» meenutas Ratasepp.

10. Liisi Koikson ja Marko Matvere «Tuulevaiksel ööl»

«See oli vist viimane laulupidu augustis, kus ma käisin ja seal ma seda laulu kuulsin. See on selline võimas emotsioon, eriti veel sellise tähendusega ürituse puhul, nagu see meie jaoks on, ehk see sobitus väga hästi sinna. Samamoodi nagu mina teen sporti ainult selleks, et kogeda emotsioone, nii ma valisin ka tänase laulude listi välja nii, et mis on minus mingil hetkel neid laule kuulates jäänud meelde,» kirjeldas Ratasepp viimast lugu ning ühtlasi ka kogu oma lauluvalikut.