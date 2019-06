Roman Meeksa: on meeliülendav, et rattaringlus on olnud niivõrd populaarne

Tartu linn käivitas 8. juunil 750 rattaga rattaringluse, mis paiknevad kuuekümne üheksas rattaparklas üle linna.

«Kuna 2/3 ratastest on elektrilised, siis rahvale meeldib neid kasutada, sellepärast need liiguvad nii palju,» ütles Meeksa. «Elektrilisel on taga porilaua peal elektri märk ja tavalisel seda ei ole. Lisaks on tavalisel veel parema käe all käiguvaheti,» tõi Meeksa välja tavalise- ja eletriratta vahe. Tavalistel rattaringluse ratastel on nimelt 8 käiku.

«Minu arvates vähemalt on kõige tähtsam see hea tuju, hea meeleolu, sest esimeste meetritega on kohe tunda, et ta aitab kaasa. Kui siin Tartus on mõni mitte väga suur tõus, aga mõned tõusud on, siis on rõõmus sellega üles minna, sest ta aitab, teeb elu kergemaks. Need, kes tahavad tööle tulla või kuhugi mujale, saavad kuiva nahaga kohale ja ei pea ennast higiseks sõitma,» tõi mees veel välja. Ohtu, et ratas kontrolli alt väljuks ei ole, kuna ratas aitab hoole kaasa vaid siis, kui vändata.

«Kasutamine võib keeruline olla ainult neile, kes on täiesti arvutivõhikud, aga siis me soovitame kasutada kellegi abi lihtsalt, kes on varem mõne hiirekliki teinud. Kasutamise juures keerulist ei ole midagi, meil on olnud keeruline selgitada ainult ajutise luku lahti võtmist,» rääkis mees rataste kasutamise kohta. Veel lisas Meeksa, et luku lahti võtmine ongi olnud ainuke seni esinenud küsimus kasutajate poolt. Selle lihtsustamiseks tehti aga abistavad videod ning Meeksa sõnul on sellest kasu olnud.

Veel tõi mees välja, et registreerida saab end rattalaenutajaks vaid läbi vastava telefonirakenduse või läbi veebi ning kontoga liidetud pangakaardil peab olema internetimakse võimalus. Lisaks pangakaardile saab kontole lisada ka isikustatud bussikaardi, millega samuti rattaid laenutada saab.

«Rattal on tervelt üks nupp, see on kella nupp. Ja tervelt üks reguleerimisvõimalus, see on sadula kõrgus. Kõik on igale ühele arusaadav ja lihtne. Sadulapulga peal on ka tähed kirjas, et kui keegi on ühe sõidu ära teinud, jätab meelde, et ta on näiteks pikkuse «D» juures, siis iga kord ei pea sättima sadulat, et kas nüüd on paras või ei ole,» rääkis Meeksa veel ratta kasutamisest.

«Me lubame alates 14-eluaastast kasutada neid rattaid ja tegelikult koputame ka kõigile südamele, justnimelt lapsevanematele, et ärge lubage nooremaid neid kasutama, sest ratas on ise 35 kilo ja sellega peab arvestama, et oleks turvaline,» lisas mees. Veel mainis ta, et kui ratta rooli lubatakse nooremaid lapsi, on see kõikide enda vastutusel.

Saates tuli juttu ka olukordadest, kus inimesed märkavad rataste väärkasutamist. «Kõige mõistlikum oleks teha näiteks pilt või video. Aga niimoodi, et meile oleks edastatud kellaaeg ja ratta number,» kutsus mees üles. Ratta number on nähtav nii roolisamba, kui ratta külje peal. Meiliaadress, kuhu olukordadest teavitada on info@ratas.tartu.ee.

«On üks erand. Ma igaks juhuks hoiatan kõiki kasutajaid, kes kasutavad ajutist lukku. Küsimus on selles, et kui on olukord, et parklad on näiteks täis ja te panete ratta parkla kõrvale ajutise lukuga kinni. Palun jälgige, et ekraanil kuvab «ratas on dokitud», see tähendab, et ratas on ära antud. Kui ta kirjutab, et «ratas on reserveeritud», see tähendab seda, et see on ikka veel teie hingekirjas,» pööras mees tähelepanu.

Miinuskraadide tulekul võetakse ringlusest elektrirattad ära, kuna külm ei mõju rataste akudele hästi. «Tahame suurendada parklate arvu ja dokkide arvu. Hetkel on Tartu linnas 69 parklat ja see tähendab 900 kohta, kuhu saab rattaid panna. Me tahame selle numbri kasvata sinna kuskile 1300 kuni 1400ni,» kirjeldas mees ka tulevikuplaane.

«Meie jaoks on meeliülendav, et rattaringlus on olnud niivõrd populaarne. Me tahtsime, et oleks väga populaarne, aga me ei oleks isegi osanud loota, et ta nii populaarne on,» kirjeldas mees rattaringluse edu.

Lisainfot rattaringluse kohta leiad aadressilt www.ratas.tartu.ee.

Kuula intervjuud siit: