Elmari muusikauudised

Lauri Pihlapil ilmus nostalgiline singel «93»

Värske pala «93» on Lauri Pihlapi esimene singel peale paariaastast pausi. Lauri kommenteerib: «Kuulasin ühel päeval muusikat, playlist kiskus aina enam üheksakümnendate poole ning järsku avastasin, et 1993 domineerib totaalselt. Tabasin end mõttelt, et see oligi ju minu jaoks märgiline aasta.» Muusik selgitab: «Olin küll vaid 11, kuid võtnud salamisi pähe idee, et muusikast peab saama minu elu. Loomulikult polnud mul aimugi, kuidas asjad tegelikult lähevad, aga siin ma olen.»

Lauri Pihlap usub, et paljud üheksakümnendate lapsed leiavad tekstist nii mõndagi, millega samastuda: kuidas riides käidi, mida telerist vaadati, millist muusikat kuulati, mida peale kooli tehti.



Rockbänd Must Hunt avaldas suvise singli «Tuletooja»

Rockbänd Must Hunt avaldas oma uusima singli «Tuletooja». Liis Lassi sõnadele kirjutatud laulule valmis ka Ülgase fosforiidikaevanduse tunnelites filmitud muusikavideo. «Kui meie ümber on inimesi, kes toovad värvid meie ellu, siis tuleb seda neile inimestele öelda,» selgitab Marko Atso värske loo peamist mõtet. Uut singlit saab live-esituses kuulda 21. juunil Viljandis klubis Cheers.



Ansambel Beati Mandolini andis välja plaadi «Itaalia värvid»

Beati Mandolini, mis viljeleb ainsana Eestis ehedat akustilist Itaalia muusikat, andis välja teise plaadi «Itaalia värvid». Kui esimesel albumil «Mandoliini ja lauluga läbi Sitsiilia» (2015) kõlas ainult ehtne Sitsiilia muusika kohalikus dialektis, siis värskelt albumilt leiab laiema valiku Itaalia muusikast. Nii mõnigi laul on Eesti kuulajale varasemast tuttav ja kõlab eesti keeles.

Seitsmeliikmelise Beati Mandolini vokaalsolist on Anto Õnnis. Kõlapildis on keskne pill mandoliin. Lisaks kuuleb kitarre, viiulit, löökpille, kontrabassi ja suupilli. Ansambli ülejäänud liikmed on Ants Õnnis, Tõnu Raadik, Are Jaama, Teet Veskus ja Joosep Sang.

Alanud suvi on Beati Mandolini jaoks tihe - äsja esineti suure publiku ees Haapsalu Itaalia muusika festivalil, 17. juunil ootab ees kontsert Suure-Jaani muusikafestivalil ja 10. juulil Viljandi vanamuusikafestivalil.



Revalsi uus lugu räägib tuhandest patust

Revalsi liige Jaanus Saago kommenteerib laulu nii: «Antud lugu kõditab ilmselt nii mõnegi südametunnistust. Vigu oskame me kõik teha, aga kas ka nendest kõrgemale näha? Aus ja loogiline samm oleks andestus. Tegelikult jõuamegi sinna, et paljud edastavad suvelugude puhul ilusat, lustakat ja ülimat positiivset pilti. Meie arvame, et suvi on üks patustamise aastaaeg, küll sügis toob andestust ja jõulud ometigi rahu».

Lugu sai salvestatud Siunusoid Stuudios ja Tallinna Linnahalli stuudios. Muusika autoriks on Jaanus Saago, sõnad kirjutas Triin Niitoja.



Ansambel N.O.O.B saatusesse ei usu