Stefan Airapetjan: mida sa laulad, see tavaliselt juhtubki

«Ma olen veetnud enamus ajast stuudios, oleme kirjutanud erinevaid lugusid. Ühele loole panime suurema rõhu ja nüüd lõpuks ta ongi väljas - «Better Days»», kirjeldas Stefan vahepealset aega. Laulja rääkis, et vabal ajal veedab ta palju aega oma tüdruksõbraga, näiteks käivad nad jalutamas, vaatavad koos Netflixist filme, sõidavad rattaga ning käivad trennis. «Vahepeal käime trennis ka, siis kui on selline tunne, et on vaja trenni teha,» ütles Stefan naerdes. «Ma praegu kuskil tööl ei käi. Käin ainult laulmas ja esinemas ning kirjutan lugusid, teen seda, mis meeldib,» lisas mees veel.

«See laul oli juba tegelikult ammu olemas, see oli täiesti teine laul, teise sõnumiga veidi. Aga siis mingi hetk, kui meil oli demode kuulamine mänedžeriga, kuulasime ja mõtlesime, missugune võiks olla järgmine lugu, mille me singlina välja laseme, siis me otsustasime, et see laul võiks olla. Ja siis me ajasime tiimi kokku, UKst tulid kaks tüdrukut ja ka Raul Ojamaa. Tegelikult ühe päevaga saime valmis, lihtsalt selle nuputamise peale läks rohkem aega, et see kõlaks väga hästi,» kirjeldas Stefan laulu valmimist.

UKst laulu valmimiseks appi sõitnud tüdrukud on Katie Sky ja Tara Priya. «Vedas, ütleme nii. Päev enne seda kutsus Stig mind enda juurde, et saad sa laulda. Läksin sinna, seal olid need tüdrukud, rääkisime nendega. Küsisin, ega neil homme aega ei ole ja põhimõtteliselt nii läkski,» kirjeldas Stefan, kuidas ta Sky ja Priyaga koostööd tegema hakkas. «Me oleme nagu midagi arutanud, suhelnud. Nad ütlesid, et mingid tüdrukud on. Plaan oli hiljem kokku saada, aga tuli välja, et saime varem isegi. See läks nii kähku. Nendega on hästi lihtne teha, ma midagi ümisen, laulan, siis neil mingi idee klikib. Ma ütlen neile mingi sõnumi, sõnade kombo, hästi kiiresti läks see. Kolm pead on lihtne - sõnad ja viisi me mõtlesime kolme peale ja produktsiooni mõtles kõik Raul Ojamaa,» kirjeldas laulja veel.

FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

«Mul oli niimoodi, et isa ütles mulle, et «Stefan, mis sa teed neid kurbi lugusid, sa oled ise rõõmus inimene, sa pead rõõmsat emotsiooni jagama edasi» ja siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult peaks rohkem. Sellepärast, et mida sa laulad, see tavaliselt juhtubki ehk ei tasu kurbi laule laulda,» rääkis Stefan loo sündimisest.

Veel rääkis Stefan, et ka teised lood on demodena olemas ning nüüd hakkab ta nendega rohkem tegelema, et sügiseks lood valmis saada.

Kuula intervjuud siit: