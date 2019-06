Stefan kohtas kahte briti tüdrukut, kellega koostöö kandis suurepärast vilja

«Olen viimasel ajal veetnud palju aega stuudios ja kirjutanud väga erinevaid lugusid. Ühele loole panin aga veidi suurema rõhu, sellest loost kujunes minu viimati ilmunud singel Better Days», lisas Stefan.

Laulja rääkis, et suvel veedab ta enamuse oma vabast ajast koos tüdruksõbraga. Nad käivad jalutamas, vaatavad Netflix'ist filme, sõidavad rattaga ning käivad koos trennis. «Hetkel ma tööl ei käi. Mul on mõned esinemised ning kirjutan lugusid. Teen seda, mis tõeliselt meeldib,» lisas ta.

«Uus lugu «Better Days» oli tegelikult mul juba ammu olemas, kuid see oli oma olemuselt algselt veidike teistsugune. Siis võtsime mänedžeriga ette demode kuulamise ja planeerimise, milline võiks olla minu järgmine singel, mille avalikustan. Valisimegi kõnealloleva loo ja kutsusime produktsioonitiimi kokku. Inglismaalt tulid kaks tüdrukut ja lisaks ka Raul Ojamaa. Kõlaga tegelesime pikemat aega, kuid loo enda saime valmis praktiliselt ühe päevaga,» kirjeldas Stefan.

Mees lisas, et Inglismaalt osalenud tüdrukud olid Katie Sky ja Tara Priya. «Kohtusin nendega Stigi juures stuudios. Küsisin seal, kas nad soovivad minu loo juures osaleda ja nad olid nõus,» rääkis laulja õnnestunud kohtumisest.

«Mu isa on mulle öelnud mulle, et miks ma teen vaid kurbi lugusid, kuigi ise olen nii rõõmus inimene. Ta soovitas, et ma peaksin rõõmsamat emotsiooni jagama edasi,» rääkis Stefan uue loo sündimise algideest.