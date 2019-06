Jalmar Vabarna korraldab oma legendaarses küünis kolm viimast kontserti

Vabarna rääkis raadio Elmar otsestuudios, et kaunis suvi on alanud ja seega on avatud ka hooaeg tema perele kuuluvas Treski küünis Põlvamaal.

«Uksed on avatud selles mõttes, et uus hooaeg on avatud! Meie jaoks on see hooaeg aga viimane, pean silmas lähiaastate konteksti. Nimelt, järgmine aasta ja võib-olla ka ülejärgmine aasta võtame vaheaastad ja katsume ennast arendada,» avalikustas Vabarna.

Mees tunnistas, et tahab tegeleda maa harimisega ja kavatseb ka lambad võtta. «Teen igasugust tralli, põhimõtteliselt arendame lihtsalt seda, et tulevikus suudame pakkuda ka ääremaa festivali korraldamise võimalust. Treski on väga tore kontsertkoht, selle maalähedase tundega saab inimesi otse südamesse tabada,» rääkis mees innukalt.

«Sellel hooajal ei ole ka teps mitte niimoodi, et teeme sada lõpukontserti, meil on ainult kolm kontsertõhtut veel!» lisas ta.

«23. juulil esineb Curly Strings koos April Verch bändiga ning 2. augustil tulevad lavale Zetod. Hooaja lõpupidu saab olema legendaarsete Kukerpillidega. Kukerpilli ansambli liikmed on nii rõõmsad, et nad saavad tulla ja mina olen ka erakordselt rõõmus, et mul on võimalus ikkagi legende võõrustada! Ega ma ei tee seda siin ju enda jaoks siin, ma ikkagi ootan, et inimesed tuleks maale, sõidaks läbi erinevate kaunite külade ja siis jõuaks Treskisse,» rääkis Vabarna.

«Lisaks sellele, et meil on sääsed ja kaunis muusika, teeme ka teatrit. Nimelt, Taarka pärimusteater teeb meil siin suveteatrit. Kellele muusika ei meeldi, aga küün meeldib, siis võib tulla teatrit kaema,» kutsus mees. Kõnealust suveteatri etendust «Vanahunt» mängitakse augustis kümnel korral.

Treski Küüni peremees lisas, et kuulus kultuuriküün jääb loodetavasti nende kätesse veel pikaks ajaks. «Katuse ma panin arvestusega, et vähemasti kahekümne viieks aastaks. Eks see natuke sõltub minu enda karjäärist muusikuna. Ma olen nüüdseks ligikaudu seitse aastat aktiivselt üritusi korraldanud ja ausalt öeldes ei ole mina ka imeinimene ja ei jaksa,» naeris mees.

Mees rääkis, et soovib veel enda karjääriga tööd teha. «Tänapäeval on väga lihtne kaotada seda olulist teravust ja hajuda laiali kõikide erinevate kohustuste peale. Ma otsustasin, et enne, kui ma täitsa vanaks jään, siis ma võtan veel sajaprotsendiliselt oma muusiku teekonna ette. Tahan endale juurde anda nii Eestis kui välismaal! Plaanid on suured. Treski küünis on mul head abilised, kes isegi minuta suudaksid seda asja siin vedada, minu emagi näiteks küpsetab tänavu siin pannkooke ja perekonna tugi on tervikuna väga tugev,» rääkis Vabarna.