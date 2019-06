Jalmar Vabarna: Treski küüni viimane hooaeg

«Ma tahtsin Elmari kuulajatega jagada, et suvi on ju ometigi alanud, võiks öelda, et juuni hakkab juba läbi saama ja sellega seoses on ka minu tore Treski küün oma uksed avanud. See aeg läheb lihtsalt nii kiiresti, et kui hommikul plaanid, et täna võtan ühendust või täna teen suuremat reklaami, et siis «aga oi, mis ma siis täna tegin, no mängisin natuke pilli ja siis tegin seda ja toda ja käisin Toomemäel jalutamas», ja nii ta lähebki eks,» kirjeldas Vabarna oma päevi.

«Uksed on avatud selles mõttes, et hooaeg on avatud. Meil see hooaeg on pehmelt öeldes viimane hooaeg siin lähiaastate kontekstis sellepärast, et me järgmine aasta ja võib-olla ka ülejärgmine aasta võtame n-ö vaheaastad ja katsume ennast arendada. Siin on natuke vaja maad harida ja..,» rääkis mees tulevikuplaanidest. «No jah, võtan lambad ja teen siin igasugust tralli. No põhimõtteliselt arendame lihtsalt seda, et tulevikus suudaksime pakkuda sellist ääremaa festivali võimalust ka, et kuna Treski on väga tore ja see kontsertkoht on väga tore, küün on ju tore, et siin on ruumi tegelikult ka võib-olla mingisugusteks suurtemateks ettevõtmisteks, mis võiks jälle inimesi sellise maalähedase tundega otse südamesse tabada. Aga selleks ei saa me samal ajal siin põldu üles künda, kui meil kontserdid on ja sellepärast me otsustasime, et sel aastal on n-ö viimane hooaeg. Sellel viimasel hooajal ei ole ka teps mitte niimoodi, et teeme sada kontserti, vaid meil on ainult neli kontsertõhtut veel,» lisas mees veel.

22. juunil on Treski küünis jaanipidu, 23. juulil Curly Strings koos April Verch Bandiga ning 2. augustil Zetod. «Ja siis hooaja lõpupidu legendaarsete Kukerpillidega, kes ise ütlesid, et «noh, veel viimane aeg, kuni vanadekodust välja lastakse», et nad on nii rõõmsad, et nad saavad ikka tulla ja mina olen ka erakordselt rõõmus, et mul on võimalus ikkagi legende võõrustada siin ja teid ka. Ega ma ei tee seda siin ju enda jaoks siin, ma ikkagi ootan, et inimesed tuleks maale, sõidaks läbi küla, läbi küla, läbi küla ja siis jõuaks Treskisse ja nii ongi,» rääkis Vabarna viimase hooaja sündmustest.

«Tahtsin lisaks sellele, et meil on sääsed ja muusika, öelda, et me ei tohi ära unustada seda, et ka sel aastal, nagu eelmisel aastal, kordab Taarka pärimusteater meil siin suveteatrit ka, et kellele muusika ei meeldi, aga küün meeldib, siis võib tulla teatrit kaema,» kutsus mees veel. Kõnealust etendust "Vanahunt" mängitakse augustis kümme korda.

«Küün jääb ikkagi me loodame, et pikaks ajaks. Noh, katuse ma panin ikkagi arvestusega, et 25 aastaks, et loodetavasti me ikka jätkame. Eks see natuke sõltub minu enda karjäärist muusikuna samamoodi, et ma olen nüüdseks ikkagi ütleme 6-7 aastat aktiivselt korraldanud ja ausalt öelda ei ole mina ka imeinimene ja ei jaksa,» naeris mees. «Natukene on nüüd vaja enda karjääriga tööd teha ja tänapäeval ju väga lihtne kaotada n-ö seda teravust ja hajuda laiali kõikide erinevate kohustuste peale. Ma otsustasin, et enne, kui ma täitsa vanaks siin ära jään, siis ma veel võtan 100% ennast, oma muusiku teekonna ette, et endale juurde anda nii Eestis kui välismaal, plaanid on suured. Ja ega Treski küün.. mul on siin head abilised, kes isegi ilma minuta suudaks seda vedada ja emagi näiteks sel aastal teeb mul siin pannkooke ja perekond ja tugi kõige selle korraldamisel on väga tugev. Selle kogukonna mõju annab positiivset sellist energiat, et seda kõike kunagi ka jätkata,» rääkis mees.

Loe Treski Küünis toimuvate ürituste kohta lähemalt www.treskikyyn.ee.

Kuula intervjuud siit: