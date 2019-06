Kadri Voorand uuest albumist: need on lood, mis on kantud läbi südamefiltri

«Ma ise ei tea, kui palju see liigutab või kuidas või kas, ma tean ainult seda, et ma olen nii aus, kui ma oskan olla. Ma räägin neid lugusid, mis on päriselt sündinud ja üritan seda muusikasse panna nii nagu ma oskan. Need on lood, laulud ja helid, mis on kantud läbi südamefiltri,» kirjeldas Voorand oma uue albumi lugusid.

Voorand rääkis, et tema jaoks ei mängi rolli, kas muusika on tema või kellegi teise kirjutatud. «Ma üritan igale helile - ükskõik, kas see on sõnadega või mitte - leida põhjendus oma isiklikust kogemusest,» ütles naine.

«Minu jaoks jaanipäeva laul võiks kohe hakata helama, kuna see, kuidas jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, on äärmiselt romantiline. Eile, olles ise juba päris kõrge rohu sees jalutanud ja mõelnud väga ilusaid mõtteid, siis see alati toob ikkagi tagasi sellise mingisuguse väreluse, mida sa koged teismelisena, varateismelisena ja lapsena. See erutus sellest valgest ööst ja sellest, et mingisugused ägedad, maagilised asjad võivad juhtuda selles öös. Ja muidugi natuke suurema inimesena sa oskad seda hinnata jällegi hoopis romantilisemast vaatenurgast, nii et on ikkagi väga tähtis see jaanipäeva öö ja väga mitmeplaaniline, võib liigutada väga erinevat moodi,» jutustas Voorand. Naine tõi välja, et tema jaoks on jaanipäeva lugu just Kukerpillide «Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi», kuna ta on Kukerpillide saatel üles kasvanud.

Naine kirjeldab oma uut plaati järgnevalt: «See plaat on täiesti roosa, selle leiab vist poelettidelt väga lihtsalt üles, kuna see on nii roosa, kui üldse olla saab. Ja seda ka kindla põhjusega - sellepärast, et see plaat on täis laule, mis kätkevad endas suurt armastust, aga kindlasti ei ole need kõik lood otsesõnu armastusest.»

«See on tõesti selline, et nii minu kui Mihkel Mälgandi süda on läbi igasuguste helide seal plaadil. Sellel plaadil ei kõla ainult minu ja Mihkli duo sellises võtmes, et bass, soolo ja klaver. Me võtsime aega, et stuudios salvestada sisse tohutu helide meri päris mitme loo puhul. Need lood kohati kõlavad isegi orkestriaalselt ja suurelt, aga siis on nad jällegi intiimsed ja akustilised. Nii et see on selline vaheldusrikas plaat,» rääkis naine veel.

«Seal stuudios ma olen neid kohti vahetanud nii, et ma olen ette kujutanud, et orkester on saalis. Ja siis ma istun üks koht edasi jälle ja mängin esimese viiuli, siis istun jälle edasi, mängin teise viiuli.. ja siis jälle edasi ja nii ta on läinud,» rääkis Voorand, kuidas õnnestus plaadil lood nii võimsalt kõlama saada. «Ega tegelikult ma mingi viiuldaja ju ei ole ja Mihkel Mälgand ei ole ka tšellist, aga me tahtsime ikkagi duona selle plaani sisse mängida, nii et päris palju sai sinna helisid, mida võib-olla duolt ei eeldaks,» lisas naine.

Voorand rääkis, et ühe plaadil oleva eestikeelse loo salvestamisel nimega «Kuldrenett» kasutasid nad ka n-ö lisajõudu. Abiks olid trummar Ahto Abner ja kitarrist Marek Talts. Lisaks palusid nad ühe loo tarbeks endale meeslauljaks appi ka Noepi.

«Mihkel Mälgand on Eesti kõige andekam bassimängija, kelle andekus seisnebki selles, et ta on kameeleon kõige paremas mõttes. Tema musikaalsus on just see, mis klapib minu omaga hästi kokku. Me mõistame hästi üksteise muusikalist keelt poolelt sõnalt, võiks nii öelda. See on mitmel põhjusel - ka inimesena me mõistame üksteist. Me ei ole inimesena sarnased, aga me mõistame üksteist väga hästi ja ka pillimängijatena ma arvan, et me täiendame üksteist,» iseloomustas Voorand albumi kaasautor Mihkel Mälgandit.

Plaadil oleva loo «Õhtu» juhatas Voorand sisse järgmiselt: «See on selline mahe, mõnus meeldetuletus, et ärge magage seda ööd suve jooksul maha, kui on nii soe, et ei pea põhimõtteliselt mitte midagi selga panema. See öö on täis asju ja olge see öö natuke kauem üleval ja võtke viimast.»

