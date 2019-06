Selle suve suur seiklusmäng «Tunne Eestit ja leia Elmar»!

Mängureeglid

Raadio Elmar (AS Postimees Grupp, Maakri 23a, 10145 Tallinn) ja AS Topauto (Sõpruse pst 18c, 10615 Tallinn) korraldavad ajavahemikul 08. juulist - 03. augustini 2019 ühise tarbimiskampaania.

Kampaania kirjeldus

Tunne Eestit ja leia Elmar on seikluslik otsingumäng, mis kestab 08. juulist - 03. augustini 2019 raadios Elmar.

Mängu ideeks on üles otsida sõiduauto Suzuki Vitara asukoht Eestimaalt. Sõiduauto Suzuki Vitara on 08.-12. juulini ja 15.-19. juulini ehk igal argipäeval, päeva jooksul, peidetud erinevasse Eestimaa linna või maakonda. Elmari täpsem asukoht on igal päeval määratud mingi kindla ja kõigile tuntud ehitise-, rajatise-, mälestusmärgi-, loodusliku paigaga. Raadiokuulajate ülesandeks on tunda Eestit ja leida Suzuki Vitara.

Vihjeid Elmari asukoha kohta saavad raadiokuulajad iga päev küsida raadio Elmar otse-eetris mängu perioodi ajal peale seda, kui on eetris kõlanud mängu signatuur või saatejuht on andnud selleks vastava märguande. Samuti annavad ka saatejuhid ise vihjeid, suunamaks otsijaid õigele rajale. Kuulaja küsimuste korral on saatejuhil õigus küsimustele vastata vormis “ei”, “ja” ning “nii ja naa”. Sõltumata vastusest võtab saatejuht järgmise helistaja, kellel on õigus küsida järgmine vihjeküsimus.

Igal mängu päeval esimesena kampaania auto leidnud ja seda esimesena, vastava päeva peidukohas, puudutanud mängija pääseb mängu finaali, mis leiab aset 03. augustil algusega kell 13.00. Topauto esinduses Tallinnas, Sõpruse pst 18c. Finaalis osaleja peab olema, Topauto esinduses talle eelnevalt telefoni teel teatatud kellaajal. Juhul kui ta selleks ajaks sinna ei jõua, kaotab ta õiguse finaalis osaleda.

Mängija, kes on mingil mängupäeval lunastanud endale pääsu finaali, kaotab õiguse mängus edasi osaleda, kuni finaali päevani.

Igal kümnel päeval liigub Suzuki Vitara peale auto ülesleidmist eelnevalt raadio eetris väljahõisatud kohta, kus raadiokuulajad saavad tuttavaks käesoleva päeva Elmariga, tutvuda autoga ning täita loosikupongi. Kõikide nende vahel, kes on täitnud loosikupongi, loosime 26. juulil otse-eetris välja veel ühe finalisti – 11nda finalisti.

Finaali pääsenud üksteist mängijat saavad loosi korras endale igaüks ühe auto võtme. Mängija, kelle võti avab auhinnaks oleva auto ukse ja auto käivitab, on mängu ja peaauhinna võitja.

Auhind

Mängu peaauhinnaks on Suzuki Vitara 140 BOOSTERJET GL+ 6MT 2WD (manuaalkäigukast, bensiinimootor, esikvedu).

Tehnilised andmed leiad SIIT

Info varustuse kohta leiad SIIT

Kampaaniast tulenevad maksud tasuvad korraldajad, mitte võitja.

Auto antakse mängu võitjale üle vastavalt AS Topauto ja mängu võitja vahelisele kokkuleppele.

Auhinnaks olev auto on üleandmisel kujundatud mänguga seotud kleebistega. Mängu võitjal on kohustus kasutada autot koos kampaania ja raadio Elmar kleebistega ühe aastase perioodi jooksul, alates auto kättesaamisest. Peale seda perioodi võib võitja soovi korral autolt kleebised eemaldada.

Osalemine

Tarbimismängus võivad osaleda kõik täisealised ja Eesti Vabariigi territooriumil kehtivat isikut tõendavat dokumenti omavad inimesed. Mängus osalejad on mängu raames kohustatud järgima Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust. Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt Media Investments & Holdingu isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (https://www.postimeesgrupp.ee/isikuandmete-tootlemise-uldpohimotted/). Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes 11nda finalisti ja võitja ja väljaselgitamiseks.

Muud tingimused

Võitja pilt ja nimi avaldatakse AS Postimees Grupp ja AS Topauto kodulehtedel ja sotsiaalmeediakanalites. Auhinda ei vahetada muude asjade ega raha vastu ning võidu kasutamisega seotud muid kulutusi ei kompenseerita.

Võidu vastuvõtmisega annab võitja korraldajale õiguse kasutada oma nime ja andmeid korraldaja poolt läbiviidavates reklaamikampaaniates ilma täiendava hüvitiseta.

Mängus osaleja nõustub järgima kõiki käesoleva mängu reegleid ning võtab teadmiseks, et kampaania korraldaja otsused on kohustuslikud kõigile kampaanias osalejatele. Võit väljastatakse võitjale vaid juhul, kui viimane on täitnud kampaania kõiki reegleid.

Mängus ei saa osaleda AS Topauto ja AS Postimees Grupp töötajad.

Mängus osalemisega kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustub ülaltoodud mängureeglitega.

Korraldajal on õigus reegleid muuta vääramatu jõu ja muude oluliste asjaolude ilmnemisel.