Legendaarne raadioajakirjanik Vello Lään: just sellised on eestlaste kangelasteod

3. Untsakad «Metsavendade laul»

«See lugu on loodud aastal 1939, kuid see sai tuntuks alles sõja ajal. Seda laulsid sõdurid Eesti leegionis. Venelased esitasid isegi ametliku protesti, et meie kaitseväe poisid seda laulsid, see lugu oli tegelikult keelatud. Ansambel Untsakad tegi üheksakümnendatel sellest loost korduse. See on suurepärane laul,» tunnistas Lään.

4. Family «Orjade koor» (G. Verdi ooperist «Nabucco»)

«Ma olen seitse ja pool aastat laulnud Tartu akadeemilises meeskooris ja meil olid spetsiaalsed kontserdid ooperis, üks lauludest oligi see sama «Orjade koor». See on erakordselt meloodiline näide. See oli suurepärane elamus, kui sain ise seda lugu laulda,» avaldas Lään.

5. Lindpriid «Lili Marleen»

«Ma olen sõja läbi elanud, sest olen sündinud aastal 1937, aastal 1941 olid juba venelased sees ja sõda käis aastani 1945. Seetõttu on mulle selle aja laulud väga hingele. Paljusid laule ei võinud tol ajal isegi laulda. «Lili Marleen» oli sakslaste laul, kuid aastast 1944 hakati seda ka inglisekeelsena laulma. Nüüd lauldakse seda paljudes keeltes, see pole ühe rahvuse laul - see on kõigi laul,» märkis ta.

6. Raimond Valgre «Tartu marss» (esitavad RAM-1 ja Venda Tammani trio)

«Olen Eesti patrioot ja Tartu on minu jaoks kõige ilusam ning armsam linn. Mul on võimalus olnud minna Tallinna elama, kuid ma olen siiski jäänud Tartule truuks ja ma ei tahagi mujal elada. Raimond Valgre kirjutas selle loo 1943. aastal. See oli kriitiline aeg, kus ei teadnud veel, kuhu poole sõda läheb. Kuid Valgre sai selle looga hakkama ja seda lauldakse ka tänapäeval vaimustusega,» lisas Lään.

7. Liisi Koikson ja Marko Matvere «Tuulevaiksel ööl»

«Au ja kiitus nendele meestele, kes Eestimaad hoiavad,» rääkis Lään ja oli rõõmus selle üle, et on tuulevaikne aeg välispoliitikat silmas pidades.

8. Heli Lääts «Kuhu kõik need lilled jäid»

«Me ise ei saa looduse ilust ise tihti aru ja võtame seda kui muuseas. Kuid see kõik on nii harukordne. Looduse rahu on suur vara, ma annan au nendele, kes oskavad seda hinnata. Eesti loodus on suurepärane! Antud loole on sõnad kirjutanud Heldur Karmo. Ta on sõnu kirjutanud enam kui nelja tuhandele eestikeelsele laulule,» rääkis Lään.

9. Ivo Linna «Läänemere lained»

«Ivo Linna on harukordne, ta suudab iga laulu panna helisema. See on omaette kunst. Ta ei võta sellist laulu ette, mis talle ei lähe. Ta laulab mistahes laulu just sinuni. Tal on tohutu tutvusringkond, kuid ta mäletab kõiki. See, et ta elab Muhumaal - au ja kiitus selle valiku eest. Ma pean sellest mehest väga lugu,» tunnistas Lään.

10. Tarmo Pihlap «Mul meelen kuldne kodukotus»

Raadioajakirjanik Lään on enda sõnul tulihingeline reisija. «Olen käinud viiekümne viies erinevas riigis. Mind on köitnud Türgi, Tai ja Kanada, kuid ma ei pea ühtegi riiki teiste seast paremaks. Fakt on see, et huvitavaid paiku on maailmas palju,» rääkis Eesti patrioot, kes vaatamata suurele reisikogemusele hindab oma kodukohta kõrgelt.

