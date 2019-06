Laulupeo sõpradele hea uudis: ilmus kogumik, kus tuntud laulud esitatud akustilises võtmes

Sarjast «Laulupeo laulud akustilisel kitarril» ilmus muusik Andre Maakeril juba teine plaat. Esimese helikandja nimi oli «Minu laulu pidu» ja see ilmus ligikaudu viis aastat tagasi. Tänavu salvestatud CD-plaat kannab nime «Meie laulu pidu».

«Plaat on tuliuus, sai valmis paar päeva tagasi. Sellel aastal ilmunud plaadi idee tekkis veebruarikuus. Oli talvine aeg ja ma tundsin, et tahan laulupeost omal moel osa võtta. Kooris ma ei laula ja tantsugrupis ka ei osale. Ma ei ole ka dirigent ega laulukirjutaja. Seega ma otsustasin, et tahan osaleda oma kitarripaladega ja otsustasin selle laulupeo ajaks ära teha,» rääkis Maaker raadio Elmar hommikuprogrammile.

Mees lisas, et plaanib plaadikogumiku materjali esitada ka laiemale üldsusele. «Tutvustavad kontsertettekanded on planeeritud sügisesse, peale suuri laulupeo pidustusi. Kontserdid toimuvad üle Eesti erinevates paikades,» avaldas muusik.

«Plaadile on valitud laulud, mis esimesena pähe tulid. Siin ei ole piiritletud teemade või heliloojate lõikes. Leidsin raamatukogus asuvatest laulikutest algmaterjali ja õppisin ning harjutasin need lood selgeks,» lisas Maaker.

Mees lisas, et laulupidu on meile kõigile märgilise tähtsusega. «CD kogumikul olevatel lauludel pole ajalist mõõdet. Muusika on see, mida ma parasjagu edasi annan, see toimub siin ja praegu,» rääkis ta.

Laulupeo nimelise sarja eelmisel plaadil oli kandvaks ideeks ja pealkirjaks «Minu laulu pidu». «See tähendas minu jaoks seda mõtet, kuidas ma ise sellest peost osa võtan, kuidas ma vaikselt lugusid ümisen, olgu siis koduaias või kus iganes olles. Tänavu on juhtivaks ideeks «Meie laulu pidu». Selle taust on see, kuidas me laule üksteisega jagame ja ühistunnet loome. Just ühistunne ongi läbi aegade olnud laulupeo juures kandva rolliga,» rääkis muusik Andre Maaker.

Muusik lisas, et plaadi eel-esitluskontsert toimub 5. juulil kell 13.00 Tallinnas Solarise keskuse Apollo raamatupoes.

FOTO: Albumi kaanekujunduse autor on Elina Kasesalu

Kuula intervjuud SIIT: