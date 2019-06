Mart Noorma: oleme päästerobootika võimekusega maailma esirinnas

Põlengud on meie elukeskkonna paratamatu osa, ometigi saab siin meist igaüks üles näidata enam teadlikku käitumist, et oma koduplaneeti laastavate tulekahjude eest rohkem kaitsta.

«Lõkke tegemine on suur oht, seda tuleb teha väga teadlikult. Lõket nautida on üks asi, kuid kui sellepärast kogu mets maha põleb, pole see üldse enam tore asi. Iga oskus nõuab värskendamist, soovitan värskendada oma teadmisi ka tule tegemise vallas. Aegajalt tasuks läbi lugeda, mida eksperdid selle kohta soovitavad. Ideaalne on infot hankida Eesti Päästeameti kodulehelt, näpunäidete läbilugemine võtab aega tõesti vaid paar minutit! Me peame vastutustundlikult oma maa eest hoolitsema ja peame sellist suhtumist üles näitama nii Eestis kui ka globaalsemas mõttes,» rääkis füüsik Mart Noorma.

Noorma lisas, et tema hinnangul on tänapäeva noored juba väga informeeritud globaalse keskkonnatemaatika küsimustes. «Meie nooremad põlvkonnad on läinud aasta aastalt järjest keskkonnateadlikumaks. Noored saavad aru, et me elame kosmoselaeval nimega Maa, mida on ainult üks. Meie meeskond peab ühiselt hoolitsema elutingimuste eest, sest mitte keegi ei saa meile appi tulla, kui me asjad siin ära rikume,» sõnas Noorma ja rõhutas, et peame võtma kõik selles osas rohkem vastutust.

«Õnneks Eesti noored on kõige paremad noored terves maailmas! Nende silmad säravad nii, et peab lausa päikeseprille kandma. Paljud pingutavad Eestis selle nimel, et meil oleks jätkuvalt parim paik elamiseks ja et see oleks kõige ilusam koht meie kosmoselaeval Maa,» lisas Noorma innustavalt.

Füüsik ja Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi juht Anu Reinart tõdes põlengute teemadel, et kuigi loodusjõud saab ise tulekahjude tekke põhjuseks olla, on suurim tegur ikkagi inimeste endi kätes. «Kõige suuremaks ohuallikas on siin inimene ise ja ühe rumala või pahatahtliku inimese vastu ei aita kosmosetehnoloogia ega ka kohapealsed karmid meetmed. Ometigi lisas observatooriumi direktor, et tänane kaugseire metoodika aitab tulekahjude avastamise ja prognoosimise vallas juba palju kaasa.

«Kaugseire on teatud liiki mõõtmismetoodika, mille puhul mõõdetavat asja ise ei puudutata. Sellisel juhul saadetakse satelliitide pealt maa poole infot ja märgatakse erinevaid asju ja nähtusi. Kõige rohkem ja kõige kauem on sellist metoodikat kasutatud ilmaandmete kogumisel. Loodustulekahjude puhul me saaksime samuti kasutada satelliitide poolt tulevat infot,» lisas Reinart ja tõi välja, et olulised parameetrid on seejuures näiteks temperatuur ja niiskusetase, mis aitavad tuld avastada ja prognoosida selle levikut. Naise sõnul on kaugseirest kasu ka tulekahjudele järgneval perioodil - seire abil saab ka kahjusid hinnata, ehk kui kaugele tuli ulatus ja kuidas loodus taastub. Lisaks on kosmosetehnoloogiast kasu ka kommunikatsiooni ja positsioneerimise info juures.