Margus Vaher: Tartu on mu salaarmastus!

Margus Vaher rääkis hommikuprogrammis, et saabus raadio Elmar kodulinna, Tartusse juba intervjuule eelneval päeval. «Kuigi ma elan Tallinnas juba kümme aastat, siis enne seda elasin seitse aastat Tartus ja pean tunnistama, et Tartu on mu salaarmastus. Alati, kui mul vaja tulla siia teie seltskonda nautima, siis proovin veidike varem kohale tulla,» avaldas muusik ja lisas, et jõudis seekordse Tartu külastuse ajal käia juba botaanikaaias, Genialistide klubis ja supelda ka Emajões.