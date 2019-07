ERRi ekraanilt tuttav Henri Laumets alustas tööd raadio Elmar saatejuhina

Telekogemusega Henri Laumets liitub raadioga Elmar tänavu juulikuu alguses. Tähelepanelikumad kuulajad saavad uut saatejuhti kuulata juba käesoleval nädalal. Hetkel on Laumetsal sisseelamise periood ja mees katsetab osalemist raadiojaama eri ajavööndites.

Lisaks teletöö kogemusele on Laumets töötanud ka lennunduses. Mees on omandanud kõrghariduse Eesti Lennuakadeemias ja tänu sellele teeninud leiba nii kodumaises riigiettevõttes Nordica kui ka eralennufirmas Panaviatic. Veel enne seda, kui Laumets raadio Elmar ridadesse asus, elas ta aastajagu Uus-Meremaal, et seigelda ja koguda energiat uuteks väljakutseteks.

«Minu vaba aasta Uus-Meremaal õpetas mulle elu kohta palju. Kui enne maakera kuklapoolele minemist töötasin kahel kohal nii ERRis kui ka Nordicas, kus töötunde kogunes kuus keskmiselt 220 tunni jagu, siis Uus-Meremaal mõistsin, et tuleb võtta aega ka enda jaoks. Lubasin endale, et mitte kunagi ei tööta ma enam öösiti ega tee 12-tunniseid vahetusi. Ja et elada tuleb seal, kus sulle meeldib, mitte et üks või teine asjaolu sunnib sind mõnes muus kohas elama. Kui need kaks uut põhimõtet arvesse võtta, siis see tähendas minu jaoks seda, et Eestisse naastes ei läinud ma tagasi stressirohkele lennudispetšeri tööle ning hakkasin elama hoopis oma lemmiklinnas Tartus,» sõnas mees oma uute valikute kohta.

«Televisioonis töötamine näitas mulle meediamaailma võlusid ja nii mõtlesingi, et mis oleks, kui prooviks seekord raadiotööd. Mulle meeldib raadio Elmar programm ja saatejuhid – ollakse rõõmsad, professionaalsed ja mängitakse head Eesti muusikat. Ma olen väga rahul, et minu ja peatoimetaja Mari-Liis Männiku teed ristusid ja mind kutsuti selle raadiojaama toredasse meeskonda,» lisas mees entusiastlikult.

Lisaks reisimisele ja töökohavahetusele meeldib Laumetsale oma elu vürtsitada ka erinevate kuu aega kestvate väljakutsetega. «Igal kuul teen oma igapäevaelus midagi teistmoodi, mis ma muidu olen harjunud tegema. Mõnel kuul võtan endale selle väljakutse näol uue lisakohustuse juurde, teisel kuul hoopis loobun mõnest harjumusest,» rääkis Laumets ja lisas, et möödunud juunikuu vältel loobus ta näiteks suhkru tarbimisest.

«Ega mul sügavaid tagamõtteid nende väljakutsetega polegi. Mõnikord on sellised igapäevased pisiasjad meile enesele teadmata tegelikult väga suure mõjuga ja need katsed just seda näitavadki,» rääkis värske saatejuht ja lubas raadio Elmar kuulajaid kursis hoida oma uute väljakutsete teemadel.