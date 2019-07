Ilmus laulu- ja tantsupeo teemaline ristsõnade kogumik

Raadios Elmar on teisipäeviti eetris saade «Sõnamäng», kus kuulajate vahel loositakse välja laulurahva ristsõnade teemaline kogumik. «Värskelt ilmunud ristõnade kogumik on mõeldud igale raskusastmele. Pidades silmas äsja saabuvat kultuuri tähtsündmust, koostasime ristõnade väljaande, milles temaatika on pühendatud laulu- ja tantsupeole,» rääkis kogumiku koostaja Kaarel Silmato.

Silmatol on märkimisväärne kogemus mälumängu vallast, tänavu juuni alguses tituleeriti ta teist aastat järjest mälumängu maailmameistriks. «Traditsiooniliselt toimub ülemaailmne mälumäng 1. juunil, kõikjal samal ajal, ütles Silmato ja lisas, et Eestis koguneti osavõtmise raames Tallinna ülikooli.

«Osalemiseks on alati parasjagu õnne tarvis, et tuleks just selline küsimus, mida mina tean ja vastane ei tea. Protsessi juures on hea tulemus, kui kaks kolmandikku küsimustest saad ära vastata. Kõike vastuseid lihtsalt ei ole võimalik teada. Näiteks minul jäi vastamata küsimus, kus küsiti ühe vähetuntud ususekti nime, mis liikus 20. sajandil Jaapanis,» rääkis mees maailmatasemel mälumängu taustast.

Silmato lisas äsjakoostatud ristõnade kogumiku kohta, et teatud osa sellest väljandest on pühendatud spetsiaalselt Eesti muusikutele ning muusikale. «Näiteks ühe ristõna küsimused puudutavat tervikuna vaid raadiot Elmar, sest nende programm propageerib just Eesti muusikat,» lisas Silmato.

Mehe sõnul on uus kogumik leitav kogu Eesti kaubandusvõrgust ja tema hinnangul on see ajakiri suurepärane kaaslane suviseks ajaveetmiseks.

FOTO: Laulurahva ristsõna kogumiku esikaas

Kuula intervjuud SIIT: